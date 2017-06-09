Кресло режиссера и 125 миллионов долларов для начала новой и многообещающей киносерии "Темная Вселенная Universal Pictures" доверили большому спецу по блокабастерам — сценаристу Алексу Куртцману ("Трансформеры"). На главную роль позвали самого Тома Круза, а в поддержку ему выделили не менее "звездного" Рассела Кроу. Однако на выходе, судя по отзывам критиков, получилось не совсем то, что ожидалось.
Том Круз играет расхитителя гробницы, откапывающего древнее египетское зло в перезагрузке блокбастера, который сам должен был остаться в склепе.
Peter Howell, Toronto Star
Рейтинг: 1/4
"Мумия" пытается делать так много разных вещей, оправдывает свое существование таким большим количеством аргументов, что в итоге полный хаос был просто неизбежен.
Kenneth Turan, Los Angeles Times
Громкий и раздутый зомби-фильм.
Стиль Куртцмана можно описать как "услужливый". Вместо того, чтобы показать свое собственное видение истории, он, кажется, был рад собрать "Мумию" из мешанины разных коммерческих идей.
Scott Tobias, NPR
Бессвязный и бессмысленный фильм, который лишний раз доказывает, что мумии стоило остаться мертвой и погребенной.
James Berardinelli, ReelViews
Рейтинг: 1.5/4
Когда фильм придерживается зрелищности и даже некого хоррора, то в нем просматривается очевидный потенциал и первые проблески заявленной "Темной Вселенной".
Dustin Putman, TheFrightFile.com
Рейтинг: 2.5/4
Остроумные шутки героя Круза забиваются огромным количеством спецэффектов.
Jamie East, The Sun (UK)
Рейтинг: 2/5
Умный, самонадеянный и веселый фильм. В целом – это большое улучшение по сравнению с шизофреническими потугами героя Брендана Фрейзера в "Мумии" 1999 года.
Charles Koplinski, Illinois Times
Рейтинг: 3.5/4.0
Песчаные бури, пауки, вороны, крысы, зомби… много зомби. Гораздо более увлекательно было в свое время смотреть, как звезда рестлинга движется по дороге к славе звезды Голливуда (имеется ввиду Дуэйн "Скала" Джонсон, сыгравший в фильме "Мумия возвращается", - прим. DELFI).
Elliott Noble, Sky Movies
Рейтинг: 2/5
Абсолютный шквал цифровой глупости, который не могут спасти даже Том Круз и Рассел Кроу.
Brian Viner, Daily Mail (UK)
Рейтинг: 2/5
В фильме нашлось место для действительно отличных сцен, костюмов, прекрасных цифровых эффектов и локаций, но при этом он никак не может связать одну сцену с другой.
Graeme Tuckett, Stuff.co.nz
Рейтинг: 2/5
Монструозная франшиза студии Universal выбралась из гробницы. Однако, если она собирается еще немного пожить, то ей точно понадобится чуть больше мясца под бинтами.
Rebecca Hawkes, Daily Telegraph (UK)
Рейтинг: 3/5