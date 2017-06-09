Все кинофраншизы последних лет возвращаются в том или ином виде — куда проще и прибыльнее снимать фильмы в рамках уже хорошо знакомой зрителю киновселенной. Не могла стать исключением и "Мумия", которая в уже далеком 1999 году стала хитом и культовым фильмом.

Кресло режиссера и 125 миллионов долларов для начала новой и многообещающей киносерии "Темная Вселенная Universal Pictures" доверили большому спецу по блокабастерам — сценаристу Алексу Куртцману ("Трансформеры"). На главную роль позвали самого Тома Круза, а в поддержку ему выделили не менее "звездного" Рассела Кроу. Однако на выходе, судя по отзывам критиков, получилось не совсем то, что ожидалось.

Том Круз играет расхитителя гробницы, откапывающего древнее египетское зло в перезагрузке блокбастера, который сам должен был остаться в склепе.

Peter Howell, Toronto Star

Рейтинг: 1/4

"Мумия" пытается делать так много разных вещей, оправдывает свое существование таким большим количеством аргументов, что в итоге полный хаос был просто неизбежен.



Kenneth Turan, Los Angeles Times

Громкий и раздутый зомби-фильм.

Rafer Guzman, Newsday

Стиль Куртцмана можно описать как "услужливый". Вместо того, чтобы показать свое собственное видение истории, он, кажется, был рад собрать "Мумию" из мешанины разных коммерческих идей.

Scott Tobias, NPR



Бессвязный и бессмысленный фильм, который лишний раз доказывает, что мумии стоило остаться мертвой и погребенной.

James Berardinelli, ReelViews

Рейтинг: 1.5/4

Когда фильм придерживается зрелищности и даже некого хоррора, то в нем просматривается очевидный потенциал и первые проблески заявленной "Темной Вселенной".

Dustin Putman, TheFrightFile.com

Рейтинг: 2.5/4

Остроумные шутки героя Круза забиваются огромным количеством спецэффектов.

Jamie East, The Sun (UK)

Рейтинг: 2/5

Умный, самонадеянный и веселый фильм. В целом – это большое улучшение по сравнению с шизофреническими потугами героя Брендана Фрейзера в "Мумии" 1999 года.

Charles Koplinski, Illinois Times

Рейтинг: 3.5/4.0

Песчаные бури, пауки, вороны, крысы, зомби… много зомби. Гораздо более увлекательно было в свое время смотреть, как звезда рестлинга движется по дороге к славе звезды Голливуда (имеется ввиду Дуэйн "Скала" Джонсон, сыгравший в фильме "Мумия возвращается", - прим. DELFI).

Elliott Noble, Sky Movies

Рейтинг: 2/5

Абсолютный шквал цифровой глупости, который не могут спасти даже Том Круз и Рассел Кроу.

Brian Viner, Daily Mail (UK)

Рейтинг: 2/5

В фильме нашлось место для действительно отличных сцен, костюмов, прекрасных цифровых эффектов и локаций, но при этом он никак не может связать одну сцену с другой.

Graeme Tuckett, Stuff.co.nz

Рейтинг: 2/5

Монструозная франшиза студии Universal выбралась из гробницы. Однако, если она собирается еще немного пожить, то ей точно понадобится чуть больше мясца под бинтами.

Rebecca Hawkes, Daily Telegraph (UK)

Рейтинг: 3/5