Режиссером заключительной части трилогии вновь стал Мэтт Ривз, снявший предыдущую ленту франшизы – "Планета обезьян: Революция", и удостоившийся теплых отзывов критиков. Изучив свежие рецензии, DELFI обнаружил, что новую киноработу критики приняли и вовсе на ура, высказав поразительное и весьма редкое единодушие.
Весьма интеллигентный, морально продуманный и зачастую, – просто очень красивый фильм.
Интригующий, грустный, чувственно отыгранный актерами-обезьянами и рассказанный с большой визуальной убедительностью фильм.
Энди Серкис прекрасен, но иногда абсолютно душераздирающий в роли вождя обезьян Цезаря. Поддерживающие его актеры также стараются, и каждый получает свой момент в свете софитов.
Richard Roeper, Chicago Sun-Times
Рейтинг: 3.5/4
"Планета обезьян: Война" – новоиспеченный фильм, смело созданный под эпический масштаб. Как будто создателей ленты забыли предупредить, что Голливуд больше уже не снимает впечатляющее кино.
Joe Morgenstern, Wall Street Journal
Со всем уважением к поклонникам оригинальных серий: новый фильм – прекрасный пример того, как сегодняшние картины укладывают на лопатки старую добрую классику.
Sara Stewart, New York Post
Рейтинг: 3/4
Лента триумфально завершает одну из самых исторически значимых трилогий в современном кинематографе.
Jeffrey Lyles, Lyles' Movie Files
Рейтинг: 9.5/10
Благодаря лучшим на сегодняшний день компьютерным технологиям захвата движения, "Война" успешно заставляет нас сопереживать обезьянам и их невзгодам.
Jonathan W. Hickman, Daily Film Fix
Рейтинг: 7.5/10
Волшебство фильма в том, что он прекрасно работает на разных уровнях.
Спецэффекты прекрасны, а длинные сцены и правильно подобранный ритм придают "Войне" флер олдскульной эпической картины. Однако есть что-то социопатическое в том, как героически изображается низвержение человечества.
Daniel Barnes, Sacramento News & Review
Рейтинг: 3/5
Что в итоге остается от "Планеты обезян: Война" – всепоглощающий, очень интеллигентный финал.
Tim Grierson, Paste Magazine
Рейтинг: 7.5/10
Я вижу много картин построенных на гигантских спецэффектах – это профессиональный риск. Я бы хотел, чтобы многие применяли подход, используемый в "Войне": сделать эффекты невидимыми и просто рассказать хорошую историю.
Norman Wilner, NOW Toronto
Рейтинг: 4/5
"Планета обезьян: Война" – летний блокбастер, рассказанный так умело, что фильм и развлекает, и преподносит идеи, заставляющие задуматься о том, так ли человечество развито, как мы привыкли считать.
Bob Bloom, Journal and Courier
Рейтинг: 3/4
Сентиментальность на экране порой граничит с засахаренностью, но необузданное действие, яркая картинка и первоклассный дизайн это легко компенсируют.
Steve Newton, Georgia Straight
Рейтинг: 3/5
Рекомендую без всяких оговорок.
Colin Covert, Minneapolis Star Tribune
Рейтинг: 4/4