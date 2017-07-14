Время летних блокбастеров в самом разгаре: на латвийских экранах – третья часть современной эпической кинотрилогии "Планета обезьян: Война".

Режиссером заключительной части трилогии вновь стал Мэтт Ривз, снявший предыдущую ленту франшизы – "Планета обезьян: Революция", и удостоившийся теплых отзывов критиков. Изучив свежие рецензии, DELFI обнаружил, что новую киноработу критики приняли и вовсе на ура, высказав поразительное и весьма редкое единодушие.

Весьма интеллигентный, морально продуманный и зачастую, – просто очень красивый фильм.

Charles Taylor, Newsweek

Интригующий, грустный, чувственно отыгранный актерами-обезьянами и рассказанный с большой визуальной убедительностью фильм.

Chris Klimek, NPR

Энди Серкис прекрасен, но иногда абсолютно душераздирающий в роли вождя обезьян Цезаря. Поддерживающие его актеры также стараются, и каждый получает свой момент в свете софитов.

Richard Roeper, Chicago Sun-Times

Рейтинг: 3.5/4

"Планета обезьян: Война" – новоиспеченный фильм, смело созданный под эпический масштаб. Как будто создателей ленты забыли предупредить, что Голливуд больше уже не снимает впечатляющее кино.

Joe Morgenstern, Wall Street Journal

Со всем уважением к поклонникам оригинальных серий: новый фильм – прекрасный пример того, как сегодняшние картины укладывают на лопатки старую добрую классику.

Sara Stewart, New York Post

Рейтинг: 3/4

Лента триумфально завершает одну из самых исторически значимых трилогий в современном кинематографе.

Jeffrey Lyles, Lyles' Movie Files

Рейтинг: 9.5/10

Благодаря лучшим на сегодняшний день компьютерным технологиям захвата движения, "Война" успешно заставляет нас сопереживать обезьянам и их невзгодам.

Jonathan W. Hickman, Daily Film Fix

Рейтинг: 7.5/10

Волшебство фильма в том, что он прекрасно работает на разных уровнях.

Jim Judy, Screen It!

Спецэффекты прекрасны, а длинные сцены и правильно подобранный ритм придают "Войне" флер олдскульной эпической картины. Однако есть что-то социопатическое в том, как героически изображается низвержение человечества.

Daniel Barnes, Sacramento News & Review

Рейтинг: 3/5

Что в итоге остается от "Планеты обезян: Война" – всепоглощающий, очень интеллигентный финал.

Tim Grierson, Paste Magazine

Рейтинг: 7.5/10

Я вижу много картин построенных на гигантских спецэффектах – это профессиональный риск. Я бы хотел, чтобы многие применяли подход, используемый в "Войне": сделать эффекты невидимыми и просто рассказать хорошую историю.

Norman Wilner, NOW Toronto

Рейтинг: 4/5

"Планета обезьян: Война" – летний блокбастер, рассказанный так умело, что фильм и развлекает, и преподносит идеи, заставляющие задуматься о том, так ли человечество развито, как мы привыкли считать.

Bob Bloom, Journal and Courier

Рейтинг: 3/4

Сентиментальность на экране порой граничит с засахаренностью, но необузданное действие, яркая картинка и первоклассный дизайн это легко компенсируют.

Steve Newton, Georgia Straight

Рейтинг: 3/5

Рекомендую без всяких оговорок.

Colin Covert, Minneapolis Star Tribune

Рейтинг: 4/4