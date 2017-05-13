Иногда они возвращаются! За целую неделю до американской премьеры мы можем отправиться на свидание с зубастыми монстрами из столь знакомой всем вселенной "Чужих". Режиссер Ридли Скотт в очередной раз вернулся к милым, кислотным "зверюшкам", которые когда-то и сделали его знаменитым.

Фильм, который является непрямым продолжением ленты "Прометей", неспроста находится в списке самых ожидаемых лент 2017 года. DELFI прочитал отзывы критиков, чтобы убедиться, что и в этот раз Ридли Стотту было что сказать.

"Чужой: Завет" это то самое зрелище, которого так не хватало в летних фильмах за прошедшие лет десять или около того. Этот фильм выводит вас из равновесия, а потом смеется над вами, пока вас тошнит (ну, не в буквально смысле).

Рейтинг: B+

Kevin P. Sullivan, Entertainment Weekly

"Чужой: Завет" кичится своей самоценностью, но не становится ни скучным, ни излишне претенциозным. Он и близко не подошел к величию первых двух фильмов, но Скотт, как минимум, понимает, что такие фильмы выезжают исключительно за счет их больших амбиций.

Bilge Ebiri, Village Voice

Космическая версия фильма ужасов "Пятница, 13-е" с солидным актерским составом и многочисленными клыкастыми тварями.

Alonso Duralde, TheWrap

Ридли Скотт очень эффективно создал удобоваримый гибрид "Чужого", "Прометея" и даже, пожалуй, "Чужих" Джеймса Кэмерона.

Рейтинг: 4/5

Edward Douglas, New York Daily News

Все ужасы вселенной "Чужого" настолько нам знакомы и близки, что отлично работают даже в том случае, когда фактически вырезаны и вставлены в совсем другой фильм. Однако, если вы поймаете себя на том, что отвлекаетесь в моменты очередного разрыва грудной клетки, то вы поймете, – новизна себя исчерпала.

Рейтинг: 2/5

Donald Clarke, Irish Times

Последнее творение Ридли Скотта — настоящая захватывающая поездка с моментами острого ужаса. Однако сюжет стоило бы проработать куда более качественно, также как и самих персонажей.

Candice Frederick, Reel Talk Online

Этот фильм куда ближе к оригинальному фильму, чем все остальные части франшизы, и это даже заставляет задуматься: а будет ли вообще возможно продолжение с многочисленными отсылками к классике 1979-го.

Рейтинг: 3/5

Angie Errigo, The List

Именно тот фильм, которого так ждали рьяные фанаты "Прометея" 2012 года.

Jordan Farley, Total Film

Острее, злее и сочнее, чем "Прометей". Слабый сюжет "Завета" компенсируется просто брутальной заявкой на успех.

Рейтинг: 3/5

David Houghton, Total Film

Апгрейд "Прометея" усиливает острые ощущения, однако не предоставляет запоминающегося героя или бешеной атаки фильмов раннего уровня франшизы.

Рейтинг: 3/5

Ian Freer, Empire Magazine

Это мастерское произведение, эпичное в своем масштабе, с новыми монстрами, которые наверняка одинаково понравятся фанатам "Чужого" и художника Г.Р Гигера (автора облика "Чужих" - прим. DELFI).

Рейтинг: 4/5

Rosie Fletcher, Digital Spy

Лучший вход в франшизу наравне с "Чужими" Джеймса Кэмерона. "Завет" включает в себя больше действий, больше напряжения и больше крови, чем "Прометей". Фанаты останутся довольны.

Рейтинг: 3/5

Fico Cangiano, CineXpress