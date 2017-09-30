Осень традиционна щедра на киноновинки, но в этот раз речь пойдет о реинкарнации культового фильма 90-х годов "Коматозники", вышедшей в мировой и латвийский прокат.

Картина является ремейком одноименной ленты 1990 года с Джулией Робертс и Кифером Сазерлендом, который появляется в небольшой роли и в версии 2017. Ее доверили снимать режиссеру Нилсу Ардену Оплеву, хорошо известному по психологическому триллеру "Девушка с татуировкой дракона" и сериалу "Миллениум". Удастся ли картине повторить успех оригинала, пытался разобраться DELFI, читая отзывы и рецензии. И в этот раз почти все критики были единодушны.

Режиссер Нилс Арден Оплев принес в фильм своеобразную эстетику мыльной оперы с актерским составом, который выглядит как команда выпускников модельного агентства, играющая в докторов.

Daniel Rutledge, Newshub.co.nz

Акцент теперь на острых ощущениях, химии и страшилках. "Коматозники" разбазаривают интересную концепцию, закругляя историю в угоду нынешней моде, тем самым гарантируя, что ни один из этих актеров не появится в новой версии кино через 27 лет.

Steve Newall, Flicks.co.nz

Рейтинг: 2/5

Что ж, снова на повестке 1990-й! Уморительный сюжет и диалоги — плохая игра — убогий темп. Оригинал был не шедевром, но он все же был хипповым и страшным. А этот фильм просто "рухнул мордой в пол".

Fox Rain Matthews, Letterboxd.com

Рейтинг: 1,5/5

Думаю, мы должны дать "Коматозникам" хотя бы одну звезду за знание всех клише в написании сценариев.

Graeme Tuckett, Stuff.co.nz

Рейтинг: 1.5/5

Дешево выглядящие и низкопробные "Коматозники" не могут вызвать никаких страхов за 110 минут, хотя и провоцируют чувство тревоги за кинокарьеру Эллен Пейдж (исполнительница главной роли, - прим. DELFI).

Simon Miraudo, Student Edge

Рейтинг: 2/5

Повторно использовать старую интеллектуальную собственность уже давно не в новинку — это всего лишь бизнес, но "Коматозники" выходят на совершенно новый уровень отчаяния. Знаете, в бочке есть дно. А в нем есть трещины, из которых торчат поросшие плесенью кусочки древесины. Вот именно из этих глубин и родился данный фильм.

David Ehrlich, Indiewire.com

В итоге мы имеем: плохой сценарий, отсутствие свежей идеи и желание быть очень близко к оригиналу, даже не пытаясь протоптать новую тропинку. Все это превращает "Коматозников 2017" в бездушную пустышку...

Comicbookmovie.com

Тот тип фильма, о существовании которого никто не вспомнит через 5 лет, так почему бы не сократить этот срок и не забыть о нем прямо сейчас?

Anthony O'Connor, FILMINK