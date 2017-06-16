Несмотря на наличие топовых актеров Дуэйна Джонсона и Зака Эфрона, критики приняли летнюю комедию в штыки, – только такой вывод можно сделать, читая отзывы.
Фильм мечется между абсурдностью и убедительностью.
Craig D. Lindsey, Village Voice
Единственное о чем могут заставить задуматься "Спасатели Малибу" – это о том, где бы провести следующий отпуск, чтобы также бегать по пляжу в режиме slow-motion. Но учитывая все то, что сейчас происходит в мире, может это не так и плохо.
Cary Darling, Star-Telegram
Рейтинг: 3/5
Боже, благослови широченную, не выключающуюся ни на секунду улыбку Дуэйна Джонсона, которая спасает жизнь этому фильму. А вот достоин ли сам фильм спасения – это уже другой разговор.
Идея о спасателях, играющих в детективов, настолько фундаментально абсурдна, что насмехаться над ней не надоест.
David Edelstein, New York Magazine/Vulture
Уменьшите свои ожидания, как бы занижены они уже не были, и вы все равно разочаруетесь.
Scott Marks, San Diego Reader
Рейтинг: 0/5
Сложно сделать щедевр из фильма такого плана, но он точно мог бы быть веселее и превзойти оригинал, требования к которому и так не были велики.
María Fernanda Mugica, La Nación
Вместо того, чтобы сделать ставку на свежесть фильма, его сделали банальным, необъяснимым и ненужным ремейком оригинала.
Rolando Gallego, EscribiendoCine
Рейтинг: 2/10
Фильм настолько плох, настолько недоделан и высокомерен к своим зрителям, что умудрился испортить даже великий и ранее непревзойденный эпизод современного кинематографа: камео Дэвида Хассельхофа.
Tara Brady, Irish Times
Рейтинг: 1/5
Несмотря на все усилия по спасению, этот фильм одной шутки так и не смог выжить.
Sandra Hall, Sydney Morning Herald
Рейтинг: 2/5
Бессмысленная трата продюсерских ресурсов, а также времени и денег зрителей.
Rashid Irani, Hindustan Times
Рейтинг 0.5/5
Единственное, что можно сказать о фильме "Спасатеди Малибу" – это то, что он просто не мог быть хуже.
Andrea Thompson, The Young Folks
Рейтинг: 5/10