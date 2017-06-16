Лето пришло и Голливуд предлагает поскорее "вытряхнуть песок из плавок" – на латвийские экраны вышла реинакарнация культового сериала "Спасателей Малибу". В главной роли снялся Дуэйн Джонсон, который на время оставил "Форсаж", чтобы отдохнуть в компании пышногрудых красоток на берегу океана.

Несмотря на наличие топовых актеров Дуэйна Джонсона и Зака Эфрона, критики приняли летнюю комедию в штыки, – только такой вывод можно сделать, читая отзывы.

Фильм мечется между абсурдностью и убедительностью.

Craig D. Lindsey, Village Voice

Единственное о чем могут заставить задуматься "Спасатели Малибу" – это о том, где бы провести следующий отпуск, чтобы также бегать по пляжу в режиме slow-motion. Но учитывая все то, что сейчас происходит в мире, может это не так и плохо.

Cary Darling, Star-Telegram

Рейтинг: 3/5

Боже, благослови широченную, не выключающуюся ни на секунду улыбку Дуэйна Джонсона, которая спасает жизнь этому фильму. А вот достоин ли сам фильм спасения – это уже другой разговор.

Anthony Lane, New Yorker

Идея о спасателях, играющих в детективов, настолько фундаментально абсурдна, что насмехаться над ней не надоест.

David Edelstein, New York Magazine/Vulture

Уменьшите свои ожидания, как бы занижены они уже не были, и вы все равно разочаруетесь.

Scott Marks, San Diego Reader

Рейтинг: 0/5

Сложно сделать щедевр из фильма такого плана, но он точно мог бы быть веселее и превзойти оригинал, требования к которому и так не были велики.

María Fernanda Mugica, La Nación

Вместо того, чтобы сделать ставку на свежесть фильма, его сделали банальным, необъяснимым и ненужным ремейком оригинала.

Rolando Gallego, EscribiendoCine

Рейтинг: 2/10

Фильм настолько плох, настолько недоделан и высокомерен к своим зрителям, что умудрился испортить даже великий и ранее непревзойденный эпизод современного кинематографа: камео Дэвида Хассельхофа.

Tara Brady, Irish Times

Рейтинг: 1/5

Несмотря на все усилия по спасению, этот фильм одной шутки так и не смог выжить.

Sandra Hall, Sydney Morning Herald

Рейтинг: 2/5

Бессмысленная трата продюсерских ресурсов, а также времени и денег зрителей.

Rashid Irani, Hindustan Times

Рейтинг 0.5/5

Единственное, что можно сказать о фильме "Спасатеди Малибу" – это то, что он просто не мог быть хуже.

Andrea Thompson, The Young Folks

Рейтинг: 5/10