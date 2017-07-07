Все помнят "Мальчишник в Вегасе"? На этой неделе Голливуд решил развлечь зрителей его новой женской вариацией, но только в Майами. На одну из главных ролей в картину зазвали красавицу Скарлетт Йоханссон, которая, по замыслу создателей, должна была привести в залы своих фанатов.

Cможет ли Йоханссон вытащить, казалось бы, изначально проходной фильм из серии "Горячего пирога"? Любопытно, что кроме нее в фильме снималась Зои Кравиц ("Безумный макс: дорога ярости"), и мелькнула даже "старушка" Деми Мур. Отзывы критиков о безбашенном девичнике разделились.

Скарлет Йоханссон работает сверхурочно, чтобы спасти эту унылую подделку под "Девичник в Вегасе", на которую сильно повлияли "Мальчишник", и даже "Уик-энд у Берни" 1989 года.

J. R. Jones, Chicago Reader

Некоторые шутки фильма надорвут вам животики.

James Berardinelli, ReelViews

Рейтинг: 3/4

Формальный феминизм лезет изо всех дыр в этой женской версии "Мальчишника". Неужели ради этого мы получили свободу?

Thelma Adams, New York Observer

Рейтинг: 1.5/4

Должно было быть гораздо смешнее. "Очень плохие девчонки" – это комедия с отличным женским актерским составом, но им не дали никакой работы.

Liz Braun, Toronto Sun

Рейтинг: 2.5/5

Компания женщин в фильм – прекрасна. Они не портятся. Жаль, что того же нельзя сказать о самом фильме.

Peter Travers, Rolling Stone

Рейтинг: 2/4

Как и многие потенциально разгульные вечеринки, фильм поначалу обещает многое, только для того, чтобы вылиться в серию достойных сожаления моментов и общего чувства разочарования.

Tim Grierson, Screen International

Фильм вроде бы превозносит женскую дружбу, но это смешно лишь местами.

Susan Granger, SSG Syndicate

Рейтинг: 5/10

Фильм приятно удивляет своим немного черным юмором и переворотом традиционных стереотипов.

Zachary Doiron, Film Inquiry

"Очень плохих девчонок" сложно высидеть от и до, эта комедия не дает достаточно поводов посмеяться, чтобы сделать ее достойной посещения.

Mae Abdulbaki, The Young Folks

Рейтинг: 5/10

Фактически – это легковесное развлечение с некоторыми более серьезными моментами, а также гимн женской дружбе, где мужчины, живые или мертвые, далеко не единственная тема для разговоров.

Margot Harrison, Seven Days

Рейтинг: 3.5/5

С целью прославления феминизма, все мужские роли в комедиях обычно обвиняются в вульгарности и сексизме. Теперь же все эти обвинения можно выдвинуть и по отношению к женщинам в комедиях.

Jim Schembri, 3AW

Рейтинг: 2.5/5