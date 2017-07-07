Cможет ли Йоханссон вытащить, казалось бы, изначально проходной фильм из серии "Горячего пирога"? Любопытно, что кроме нее в фильме снималась Зои Кравиц ("Безумный макс: дорога ярости"), и мелькнула даже "старушка" Деми Мур. Отзывы критиков о безбашенном девичнике разделились.
Скарлет Йоханссон работает сверхурочно, чтобы спасти эту унылую подделку под "Девичник в Вегасе", на которую сильно повлияли "Мальчишник", и даже "Уик-энд у Берни" 1989 года.
Некоторые шутки фильма надорвут вам животики.
James Berardinelli, ReelViews
Рейтинг: 3/4
Формальный феминизм лезет изо всех дыр в этой женской версии "Мальчишника". Неужели ради этого мы получили свободу?
Thelma Adams, New York Observer
Рейтинг: 1.5/4
Должно было быть гораздо смешнее. "Очень плохие девчонки" – это комедия с отличным женским актерским составом, но им не дали никакой работы.
Liz Braun, Toronto Sun
Рейтинг: 2.5/5
Компания женщин в фильм – прекрасна. Они не портятся. Жаль, что того же нельзя сказать о самом фильме.
Peter Travers, Rolling Stone
Рейтинг: 2/4
Как и многие потенциально разгульные вечеринки, фильм поначалу обещает многое, только для того, чтобы вылиться в серию достойных сожаления моментов и общего чувства разочарования.
Tim Grierson, Screen International
Фильм вроде бы превозносит женскую дружбу, но это смешно лишь местами.
Susan Granger, SSG Syndicate
Рейтинг: 5/10
Фильм приятно удивляет своим немного черным юмором и переворотом традиционных стереотипов.
"Очень плохих девчонок" сложно высидеть от и до, эта комедия не дает достаточно поводов посмеяться, чтобы сделать ее достойной посещения.
Mae Abdulbaki, The Young Folks
Рейтинг: 5/10
Фактически – это легковесное развлечение с некоторыми более серьезными моментами, а также гимн женской дружбе, где мужчины, живые или мертвые, далеко не единственная тема для разговоров.
Margot Harrison, Seven Days
Рейтинг: 3.5/5
С целью прославления феминизма, все мужские роли в комедиях обычно обвиняются в вульгарности и сексизме. Теперь же все эти обвинения можно выдвинуть и по отношению к женщинам в комедиях.
Jim Schembri, 3AW
Рейтинг: 2.5/5