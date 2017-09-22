Эта неделя на латвийских экранах богата на премьеры. Среди них – продолжение успешной шпионской комедии "Kingsman: Золотое кольцо", режиссером которой вновь выступил Мэттью Вон.

В фильме снимались сразу пятеро обладателей "Оскара" – это Джулианна Мур, Холли Берри, Джефф Бриджес, Колин Ферт и даже сэр Элтон Джон. Получилось ли у режиссера "Людей Икс" снять сиквел не хуже первой части, разбирался DELFI, читая отзывы критиков.

Шок от неожиданных поворотов, которые сделали первый фильм таким зубодробительно запоминающимся, пропал после выхода продолжения.

Soren Anderson, Seattle Times

Рейтинг: 2.5/4

Воистину циничная, мучительно ретроградная стилизация поп-

ностальгии, обернутая вокруг бессмысленного сюжета и приправленная

отталкивающим сексизмом. Забавно.

Katie Walsh, Tribune News Service

Рейтинг: 1/4

Каждая сцена дает понять, что к героям относятся очень серьезно, в то время как сам сюжет летит к черту. Меня "порвало" еще до того, как герой взорвал гранаты в форме бейсбольного мяча.

Amy Nicholson, Uproxx

Рейтинг: B

"Хватит уже" – думаешь ты, но слово "хватит" отсутствует в философии этого фильма.

Glenn Kenny, RogerEbert.com

Фильм спотыкается, но все же удерживается на ногах.

Steve Newall, Flicks.co.nz

Рейтинг: 3/5

Не так хорош, как первый фильм, сильно переборщили с глупостью. Но есть некоторые забавные моменты, да и Тэрон Эджертон и Колин Ферт отлично работают.

Alan Cerny, ComingSoon.net

Рейтинг: 7/10

Местами фильму удается быть увлекательным, но он слишком раздут и громоздок, чтобы поразить так, как его предшественник.

Anthony O'Connor, FILMINK

Сиквел, на удивление, более масштабен и красочен, чем первый фильм, но во многих смыслах такой же чокнутый. "Kingsman" все еще может считаться отличной формулой шпионских фильмов и фанаты не будут разочарованы.

Pete Hammond, Deadline Hollywood Daily

Рейтинг: 3/5

Несмотря на то, что картина недотягивает до первого фильма, "Золотое кольцо" все же является солидным продолжением и умопомрачительным экшеном и юмором.

Fico Cangiano, CineXpress

"Золотое кольцо" копирует и масштабирует все то, что сработало в их творении 2015 года — но также и все, что не сработало.

Norman Wilner, NOW Toronto

Рейтинг: 2/5

Фильм — пародия на пародию, но такой бездушный, что его предшественник начинает казаться классикой в ретроспективе.

Jake Cole, Slant Magazine

Рейтинг: 0.5/4

Фильм увлекательный, но он так и не достигает высот, взятых первой картиной. Кроме сэра Элтона Джона.

Matthew Turner, iNews.co.uk

Рейтинг: 3/5