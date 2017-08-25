Лето подходит к концу, но у кинопрокатчиков в запасе еще немало интересных премьер. К примеру, на целый месяц раньше американцев мы можем увидеть ленту "Сделано в Америке" с Томом Крузом в роли обаятельного перевозчика кокаина.

Ленту поставил режиссер Даг Лайман, хорошо известный своей работой над кинотрилогией о Джейсоне Борне. DELFI изучил отзывы критиков и пришел к выводу, что в этой картине Том Круз, похоже, превзошел сам себя.

Лайман, уже зарекомендовавший себя как знаток экшен-фильмов, с похвальной точностью передает атмосферу 80-х. Круз ему отлично помогает, играя на таком высоком уровне, на котором не играл уже давно.

Vicky Roach, Daily Telegraph

Рейтинг: 3.5/5

В этой лучшей своей работе за последние годы Том Круз играет Барри Сила – пилота небольшой коммерческой авиакомпании, завербованного ЦРУ для проведения секретного полета через Латинскую Америку в поздних 70-х.

Leigh Paatsch, Herald Sun

Рейтинг: 3.5/5

Жаркая, изнуряющая, мрачновато-развлекательная эскапада "Сделано в Америке" скорее интересна, как демонстрация неувядающей мощи звезды Тома Круза.

Guy Lodge, Variety

Режиссер Даг Лайман заточил эту историю под шаблон знакомой, но забавной комедии.

Anna Smith, Time Out

Рейтинг: 3/5

Проблема в том, что Круз, даже когда пытается пуститься во все тяжкие, всегда так жестко контролируется, что мы так и не увидели по-настоящему нечеловеческой выживаемости Барри Сила.

Jason Solomons, TheWrap

Как заявление о месте Америки в остальном мире – картина намного смелее, чем большинство голливудских фильмов.

Jake Wilson, The Age

Рейтинг: 3/5

Проблема в том, что Барри Сил был реальным человеком. А реальные люди, увы, не бывают целлулоидными богами.

Clarisse Loughrey, Independent

Рейтинг: 2/5

Том Круз по-настоящему на высоте в "Сделано в Америке" – фильме, который позволил обычно выхолощенной звезде показать криминальную сторону.

Geoffrey Macnab, Independent

Рейтинг: 4/5

Просто гениальный Том, чей персонаж абсолютно не обременен сомнениями и внутренними терзаниями в своей жизни, каким-то невероятным образом "продает" все это вам.

Peter Bradshaw, Guardian

Рейтинг: 3/5

Трудноклассифицируемая и непредсказуемая, как ее главный герой комедийная драма частично предстает в роли политической сатиры, частично – абсурдного криминального дурачества и даже триллера о заговоре.

Angie Errigo, The List

Рейтинг: 4/5

Круз на вершине своей формы в этом основанном на реальных событиях триллере, который успешно преодолевает обычные ловушки благодаря дерзким подробностям и отличному ритму.

Matt Maytum, Total Film

Рейтинг: 4/5

Круз привлекателен и чарующ как никогда, а фильм – неуловимо развлекательная и иногда слегка напряженная заварушка. Хотя – он и не копает так уж глубоко.

Alex Godfrey, Empire Magazine

Рейтинг: 4/5

Отличный сюжет, напряженное действие, прекрасный музыкальный ряд, живое чувство юмора и Том Круз в своей лучшей форме в картине, которую можно назвать экстраординарной. Короче говоря – отличное развлечение.

Louise Keller, Urban Cinefile