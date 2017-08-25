Ленту поставил режиссер Даг Лайман, хорошо известный своей работой над кинотрилогией о Джейсоне Борне. DELFI изучил отзывы критиков и пришел к выводу, что в этой картине Том Круз, похоже, превзошел сам себя.
Лайман, уже зарекомендовавший себя как знаток экшен-фильмов, с похвальной точностью передает атмосферу 80-х. Круз ему отлично помогает, играя на таком высоком уровне, на котором не играл уже давно.
Vicky Roach, Daily Telegraph
Рейтинг: 3.5/5
В этой лучшей своей работе за последние годы Том Круз играет Барри Сила – пилота небольшой коммерческой авиакомпании, завербованного ЦРУ для проведения секретного полета через Латинскую Америку в поздних 70-х.
Leigh Paatsch, Herald Sun
Рейтинг: 3.5/5
Жаркая, изнуряющая, мрачновато-развлекательная эскапада "Сделано в Америке" скорее интересна, как демонстрация неувядающей мощи звезды Тома Круза.
Guy Lodge, Variety
Режиссер Даг Лайман заточил эту историю под шаблон знакомой, но забавной комедии.
Anna Smith, Time Out
Рейтинг: 3/5
Проблема в том, что Круз, даже когда пытается пуститься во все тяжкие, всегда так жестко контролируется, что мы так и не увидели по-настоящему нечеловеческой выживаемости Барри Сила.
Jason Solomons, TheWrap
Как заявление о месте Америки в остальном мире – картина намного смелее, чем большинство голливудских фильмов.
Jake Wilson, The Age
Рейтинг: 3/5
Проблема в том, что Барри Сил был реальным человеком. А реальные люди, увы, не бывают целлулоидными богами.
Clarisse Loughrey, Independent
Рейтинг: 2/5
Том Круз по-настоящему на высоте в "Сделано в Америке" – фильме, который позволил обычно выхолощенной звезде показать криминальную сторону.
Geoffrey Macnab, Independent
Рейтинг: 4/5
Просто гениальный Том, чей персонаж абсолютно не обременен сомнениями и внутренними терзаниями в своей жизни, каким-то невероятным образом "продает" все это вам.
Peter Bradshaw, Guardian
Рейтинг: 3/5
Трудноклассифицируемая и непредсказуемая, как ее главный герой комедийная драма частично предстает в роли политической сатиры, частично – абсурдного криминального дурачества и даже триллера о заговоре.
Angie Errigo, The List
Рейтинг: 4/5
Круз на вершине своей формы в этом основанном на реальных событиях триллере, который успешно преодолевает обычные ловушки благодаря дерзким подробностям и отличному ритму.
Matt Maytum, Total Film
Рейтинг: 4/5
Круз привлекателен и чарующ как никогда, а фильм – неуловимо развлекательная и иногда слегка напряженная заварушка. Хотя – он и не копает так уж глубоко.
Alex Godfrey, Empire Magazine
Рейтинг: 4/5
Отличный сюжет, напряженное действие, прекрасный музыкальный ряд, живое чувство юмора и Том Круз в своей лучшей форме в картине, которую можно назвать экстраординарной. Короче говоря – отличное развлечение.
Louise Keller, Urban Cinefile