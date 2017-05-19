Насколько авторы справились со своей задачей претворить в жизнь актуальный роман Эггерса, разбирался DELFI, читая отзывы критиков.
Картина поднимает много интересных вопросов, но потом безжалостно их топит.
Katie Walsh, Tribune News Service
В качестве сатиры "Сфера" была бы достойна пары смешков, но в качестве серьезной драмы фильм смешон уже совсем по-другому.
С самого начала у фильма возникают трудности со сведением воедино целого вороха своих идей и самого повествования.
James Berardinelli, ReelViews
Рейтинг: 2/4
Будущее уже настало и оно пугает. Очень жаль, что того же нельзя сказать о "Сфере".
Bruce Demara, Toronto Star
Рейтинг: 2/4
Фильм оказался совершенно необоснованным. Несмотря на наличие целой кучи всяческих идей.
Сюжет щеголяет удивительным количеством дыр, для релиза такого масштаба.
Richard James Havis, South China Morning Post
Рейтинг: 1.5/5
Фильм настолько застрял в "моменте", что создатели так и не смогли дать задний ход и понять, к чему это все идет.
James Kendrick, Q Network Film Desk
Рейтинг: 2/4
Картина выглядит полузаконченной адаптацией книги, которая будто бы потеряла половину сюжета в процессе монтажа.
David Nusair, Reel Film Reviews
Рейтинг: 2/4
Фильм скучный, рваный и недоработанный. Думаю, это самый большой провал 2017 года. Растрата талантов с известными именами.
Jim Alexander, The Young Folks
Рейтинг: 4/10
"Сфера" бы очень выиграла, если бы создатели потратили больше времени в монтажной комнате и вложились в написание более гладкого сценария.
Alex Welch, IGN Movies
Рейтинг: 6/10