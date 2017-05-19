Насколько авторы справились со своей задачей претворить в жизнь актуальный роман Эггерса, разбирался DELFI, читая отзывы критиков.

Картина поднимает много интересных вопросов, но потом безжалостно их топит.

Katie Walsh, Tribune News Service

В качестве сатиры "Сфера" была бы достойна пары смешков, но в качестве серьезной драмы фильм смешон уже совсем по-другому.

David Sims, The Atlantic

С самого начала у фильма возникают трудности со сведением воедино целого вороха своих идей и самого повествования.

James Berardinelli, ReelViews

Рейтинг: 2/4

Будущее уже настало и оно пугает. Очень жаль, что того же нельзя сказать о "Сфере".

Bruce Demara, Toronto Star

Рейтинг: 2/4

Фильм оказался совершенно необоснованным. Несмотря на наличие целой кучи всяческих идей.

Caroline Cao, The Mary Sue

Сюжет щеголяет удивительным количеством дыр, для релиза такого масштаба.

Richard James Havis, South China Morning Post

Рейтинг: 1.5/5

Фильм настолько застрял в "моменте", что создатели так и не смогли дать задний ход и понять, к чему это все идет.

James Kendrick, Q Network Film Desk

Рейтинг: 2/4

Картина выглядит полузаконченной адаптацией книги, которая будто бы потеряла половину сюжета в процессе монтажа.

David Nusair, Reel Film Reviews

Рейтинг: 2/4

Фильм скучный, рваный и недоработанный. Думаю, это самый большой провал 2017 года. Растрата талантов с известными именами.

Jim Alexander, The Young Folks

Рейтинг: 4/10

"Сфера" бы очень выиграла, если бы создатели потратили больше времени в монтажной комнате и вложились в написание более гладкого сценария.

Alex Welch, IGN Movies

Рейтинг: 6/10