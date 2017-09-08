Лето закончилось, а с ним пришла пора и более серьезных фильмов. На этой неделе на латвийских экранах представитель редкого ныне жанра – интеллектуальной фантастики.

Фильм норвежского режиссера Томми Виркола "Тайна 7 сестер" – типичный европейский фильм, который был снят с участием американской компании Netflix и голливудских звезд первой величины Уиллема Дефо и Гленн Клоуз, что придало картине весомости. Что думают о фильме критики, разбирался DELFI.

Наводящий на размышления экшн-триллер с актрисой Нуми Рапас ("Девушка с татуировкой дракона"), чья прекрасная игра выводит на экран сразу семь разных сестер. Браво!

Betty Jo Tucker, ReelTalk Movie Reviews

Опустошающий фильм о том, что случилось со страной, где семьи ограничены одним ребенком.

Harvey S. Karten, Compuserve

Рейтинг A-

Частично динамичный триллер, частично постапокалиптическая драма, последний фильм Томми Виркола — это озадачивающее смешение стилей.

Sam Fragoso, TheWrap

Режиссер создал несколько отличных сцен, а актриса Нуми Рапас – просто фантастична, однако расстраивает общая нехватка развлекательной ценности, учитывая то, какой у фильма имелся потенциал.

Brian Tallerico, RogerEbert.com

Рейтинг: 2/4

Фильм не стал таким провокационным, каким задумывался, но он многое получил от многогранной игры Рапас и сценария в стиле "все идет в дело".

Noel Murray, Los Angeles Times



Итоговое разочарование от фильма скорее всего обусловлено тем, что он движется вперед безопасно, выбирает проторенные дороги и приходит к предсказуемому финалу.

Brian Tallerico, RogerEbert.com

Рейтинг: 2.5/4

Нуми Рапас дает семь отдельных спектаклей и как минимум четыре из них очень хороши. Возможно, это "прослушивание" для куда более качественных ролей, чем те, что ей ранее давал Голливуд.

Darren Franich, Entertainment Weekly

Рейтинг: B-

Нуми Рапас умудряется превратить вторичный научно-фантастический фильм в нечто гораздо более увлекательное.

Eric Kohn, indieWire

Рейтинг: C

Несмотря на многочисленные слабые места, фильм остается странным, но забавно веселой картиной класса "Б", но с большой буквы.

Lee Jutton, Film Inquiry



Фильм иногда доводит глуповатые идеи до абсурда, но все равно увлекателен. И если вам нравится Рапас, то вам в прямом смысле не хватит ее в этом фильме.

Rob Thomas, Capital Times

Это фильм класса "Б" с привкусом трэша. Хорош ли сам экшн? Ну, как минимум в начале.

Blake Goble, Consequence of Sound

Забавно смотреть, как Нуми Рапас превосходит сама себя шесть раз подряд и именно ее игра в этом динамичном фильме делает его классным триллером.

Joe Blessing, The Playlist

Рейтинг: B-

Глупый, но динамичный и забавный фильм. Нуми Рапас не была так харизматична со времен "Девушки с татуировкой дракона".

Chris Bumbray, JoBlo's Movie Emporium

Рейтинг: 7/10