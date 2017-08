Давнененько на наших экранах не было криминальных комедий со звездами первой величины: на этой неделе до Латвии добрался "Телохранитель киллера" с Сэмюэлем Л.Джексоном и Райаном Рейнольдсом.

Кроме них в фильме Патрика Хьюза, снявшего до этого "Неудержимых 3", снялась Сальма Хайек, явно, чтобы придать фильму шарма в стиле Тарантино. DELFI почитал отзывы критиков, и пришел к выводу, что, возможно, они слишком прохладно приняли ленту.

Фильм для всех, кому просто хочется увидеть, как сквернословит Сэмюэл Л.Джексон, полюбоваться ухмылкой Райана Рейнольдса и тем, как Сальма Хайек надирает чужие задницы, оставаясь при этом совершенно невероятной. Ничего плохого в этом нет.



Stephen Whitty, New York Daily News

Рейтинг: 3/5

Здесь море автомобильных погонь и они, на самом деле, совсем не скучные. Это можно назвать редким достижением.

Mick LaSalle, San Francisco Chronicle

Рейтинг: 3/4

Кажется, что ты уже частично посмотрел этот фильм на канале TNT в субботу вечером.

Katie Walsh, Tribune News Service

Рейтинг: 1.5/4

"Телохранитель киллера" не попал в яблочко, но держится на харизме главных героев.

Anna Smith, Time Out

Рейтинг: 3/5

Оригинальный летний фильм, который лениво тянет силы из своих самых знаменитых актеров...

David Ehrlich, indieWire

Рейтинг: C-

Рейнольдс и Джексон могли бы сыграть такие роли даже во сне, однако они все равно занимательны… К сожалению для них, и еще больше для нас, они служат абсолютно проходному фильму.



Greg Maki, Star-Democrat

Рейтинг: C-

Две звезды создают неплохую "химию" в этой жесткой бадди-комедии.

Sandie Angulo Chen, Common Sense Media

Рейтинг: 3/5

Тот вариант фильма, на который ты натыкаешься, блуждая по телеканалам, останавливаешься, и в итоге смотришь его весь – от и до, даже не имея на то желания.



Matt Donato, We Got This Covered

Рейтинг: 6/10

Фильм именно о том, что было написано на афишах. И обычно это работает на пользу, но не в данном случае.



Mike Cecchini, Den of Geek

Рейтинг: 3/5

На многие недостатки можно было бы закрыть глаза, если бы химия между Рейнольдсом и Джексоном работала как надо. Но она не работает.

Tim Grierson, Paste Magazine

Рейтинг: 5/10

Зажатый между плохо проработанным сюжетом и предсказуемой историей, "Телохранитель киллера" выживает лишь на игре звездного состава.

Matt Looker, TheShiznit.co.uk

Рейтинг: 3/5

Фильм иногда будто бы пародирует тот хаос, которым, собственно, сам и является.

Derek Smith, Slant Magazine

Рейтинг: 1.5/4

"Телохранитель киллера"... не слишком хороший фильм, но, справедливости ради, он и не пытается им быть.

A.O. Scott, New York Times

Стандартный фильм. Но у него больше юмора и изюминки, чем у большинства подобных картин. И это делает его довольно чертовски приятным.

Soren Anderson, Seattle Times

Рейтинг: 3/4