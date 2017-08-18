Кроме них в фильме Патрика Хьюза, снявшего до этого "Неудержимых 3", снялась Сальма Хайек, явно, чтобы придать фильму шарма в стиле Тарантино. DELFI почитал отзывы критиков, и пришел к выводу, что, возможно, они слишком прохладно приняли ленту.
Фильм для всех, кому просто хочется увидеть, как сквернословит Сэмюэл Л.Джексон, полюбоваться ухмылкой Райана Рейнольдса и тем, как Сальма Хайек надирает чужие задницы, оставаясь при этом совершенно невероятной. Ничего плохого в этом нет.
Stephen Whitty, New York Daily News
Рейтинг: 3/5
Здесь море автомобильных погонь и они, на самом деле, совсем не скучные. Это можно назвать редким достижением.
Mick LaSalle, San Francisco Chronicle
Рейтинг: 3/4
Кажется, что ты уже частично посмотрел этот фильм на канале TNT в субботу вечером.
Katie Walsh, Tribune News Service
Рейтинг: 1.5/4
"Телохранитель киллера" не попал в яблочко, но держится на харизме главных героев.
Anna Smith, Time Out
Рейтинг: 3/5
Оригинальный летний фильм, который лениво тянет силы из своих самых знаменитых актеров...
David Ehrlich, indieWire
Рейтинг: C-
Рейнольдс и Джексон могли бы сыграть такие роли даже во сне, однако они все равно занимательны… К сожалению для них, и еще больше для нас, они служат абсолютно проходному фильму.
Greg Maki, Star-Democrat
Рейтинг: C-
Две звезды создают неплохую "химию" в этой жесткой бадди-комедии.
Sandie Angulo Chen, Common Sense Media
Рейтинг: 3/5
Тот вариант фильма, на который ты натыкаешься, блуждая по телеканалам, останавливаешься, и в итоге смотришь его весь – от и до, даже не имея на то желания.
Matt Donato, We Got This Covered
Рейтинг: 6/10
Фильм именно о том, что было написано на афишах. И обычно это работает на пользу, но не в данном случае.
Mike Cecchini, Den of Geek
Рейтинг: 3/5
На многие недостатки можно было бы закрыть глаза, если бы химия между Рейнольдсом и Джексоном работала как надо. Но она не работает.
Tim Grierson, Paste Magazine
Рейтинг: 5/10
Зажатый между плохо проработанным сюжетом и предсказуемой историей, "Телохранитель киллера" выживает лишь на игре звездного состава.
Matt Looker, TheShiznit.co.uk
Рейтинг: 3/5
Фильм иногда будто бы пародирует тот хаос, которым, собственно, сам и является.
Derek Smith, Slant Magazine
Рейтинг: 1.5/4
"Телохранитель киллера"... не слишком хороший фильм, но, справедливости ради, он и не пытается им быть.
Стандартный фильм. Но у него больше юмора и изюминки, чем у большинства подобных картин. И это делает его довольно чертовски приятным.
Soren Anderson, Seattle Times
Рейтинг: 3/4