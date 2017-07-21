Среди летних попкорн-блокабастеров на латвийских экранах оказалась масштабная военная драма "Дюнкерк" режиссера Криcтофера Нолана, хорошо известного трилогией экранизаций комиксов о Бэтмене, а также триллером "Начало" с Лео ДиКаприо.

Впервые в своей кинокарьере Нолан обратился к историческим событиям, сняв фильм по-старинке – на кинопленку. Из любопытных фактов стоит отметить также, что режиссер получил за свою работу один их самых высоких гонораров в Голливуде: 20 млн. долларов и проценты от кассовых сборов. Отработает ли Нолан эти деньги? DELFI изучил отзывы критиков, чтобы попробовать найти ответ на этот вопрос.

Кристофер Нолан создал нечто новое в анналах фильмов о войне — интимный эпический фильм.

Joe Morgenstern, Wall Street Journal

Этот фильм заслуживает просмотра на максимально большом экране. Чтобы там не стояло у вас дома, – это не считается. Ну разве что у вас дома стоит IMAX.

Cary Darling, Fort Worth Star-Telegram/DFW.com

Рейтинг: 4.5/5

Настоящая классика военного кино, которая черпает силу в отдельных историях о героизме и делает их длиннее жизни.

Katie Walsh, Tribune News Service

Рейтинг: 4/4

Лучший из когда либо созданных фильмов о войне, особый в своей эстетике, подходе и оказываемом эффекте на зрителя.

Mick LaSalle, San Francisco Chronicle

Рейтинг: 4/4

Этот совершенно исключительный фильм обеспечивает зрелище, достойное теплого летнего вечера, но без эскапизма, который зрители часто ждут от блокбастеров в это время года.

James Berardinelli, ReelViews

Рейтинг: 3.5/4

Фильм достаточно короткий для эпического кино и своего экранного времени; характеры не успевают толком раскрыться, чтобы по-настоящему заставить нас надеяться на их выживание.

Jeanne Kaplan, Kaplan vs. Kaplan

Без всяких сомнений "Дюнкерк" хорошо создан в технологическом плане. К сожалению, умная идея и качественное редактирование не может компенсировать недостаток человеческих эмоций.

David Kaplan, Kaplan vs. Kaplan

Нолан сделал смелую попытку, однако тем, кто надеется на эмоционально опустошающее зрелище, стоит поискать военный блюз в другом месте.

Brian Orndorf, Blu-ray.com

Рейтинг: B

В постоянно растущем качестве творчества Нолана – "Дюнкерк" можно считать одним из лучших фильмов из всех им снятых.

Chase Whale, ChaseWhale.com

"Дюнкерк" — фильм о поиске смысла жизни в окружении бессмысленности войны.

Rohan Naahar, Hindustan Times

Рейтинг: 5/5

Фильм стал возвращением истинного духа режиссера Кристофера Нолана и претендует на звание лучшего его фильма. Он объединил в себе умную структуру "Мементо", масштаб и амбиции "Темного рыцаря" и невероятную кинематографию "Начала".

Wenlei Ma, News.com.au

Рейтинг: 5/5

"Дюнкерк" мог бы стать отличной... второй половиной фильма. Но в таком виде он становится эмоциональным вакуумом.

Kevin Carr, Fat Guys at the Movies

Рейтинг: 2.5/5

Нолан смог объединить эпос и интимность. Мы еще далеко от "Оскара 2018", но Нолан уже сделал настоящую заявку на успех.

Geoffrey Macnab, Independent (UK)

Рейтинг: 5/5