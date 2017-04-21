Когда-то в большой стране под названием СССР почти все мальчишки мечтали стать космонавтами. Российский кинопром решил вспомнить времена космической гонки СССР-США, и снять свою "Гравитацию". В латвийский прокат выходит картина "Время первых", посвященная первому выходу человека в открытый космос.

От фильмов, приуроченных к великим деяниям прошлого, можно ожидать чего угодно: от дичайшего градуса ура-патриотизма, до беспардонного переиначивания истории в угоду заказчикам и продюсерам. DELFI почитал отзывы российских критиков и пришел к выводу, что в данном конкретном случае, похоже, произошло счастливое исключение.

Главное достоинство фильма, которое бросается в глаза первым — в нем ни от чего не тошнит. Нет ни рваного эпилептичного монтажа, ни бьющих по ушам пафосных звуков, ни неуклюжих игр в Голливуд в виде слоумо или вертящейся вокруг актеров камеры. Картина снята очень сдержанно, и именно эта сдержанность — во всем: от актерской игры, до использования спецэффектов и нагнетания драмы — и подкупает.

Александр Трофимов, Канобу

Завораживающие сцены в космосе сняты профессионально и на уровне, близком к голливудскому и, к счастью, далеком от среднероссийского. Даже отсутствие фактической интриги – полет Леонова и Беляева, несмотря ни на что, завершился благополучно – не лишает картину саспенса.

Наталия Григорьева, Независимая газета

Фильм про первого человека в открытом космосе напоминает корабль, построенный на заре освоения внеземного пространства: собранный из разнородных частей, с массой недоделок и талантливых конструкторских решений, он, кажется, все-таки летит, пусть даже это похоже на чудо.

Саша Щипин, Сноб

История полета, в котором все, что только можно, пошло не так. Фильм, в котором все, что можно, сделано отлично.

Дмитрий Осташевский, The Hollywood Reporter

Как кинематографический памятник выдающемуся советскому космонавту, благодаря Евгению Миронову в частности, кино справляется со своей задачей на отлично. А вот как художественное произведение о памятном достижении нации в космосе "Время первых" не дотягивает до похвалы из-за пресноватой истории, смещённых акцентов и запоздалого (лет так на 10-20) появления на больших экранах.

Вадим Богданов, Новый взгляд

Авторам фильма, несмотря на формат, все же удалось сказать кое-что свое, и это, конечно, делает фильм нерядовым событием. Они все-таки хотели понравиться не только начальству, но и сделать нечто нестыдное по универсальным меркам.

Андрей Архангельский, Коммерсант.ру

"Время первых" – нестандартная попытка создать отечественный блокбастер на космическую тему. Да, фильм не освобожден от удручающего пафоса, особенно в последние минуты фильма, но такой же пафос можно встретить в каждом голливудском фильме с хэппи-эндом.

Евгений Айсберг, futurist.ru

Авторы возвратили космосу образ неизведанного и притягательного, дали посмотреть на него глазами людей 1960-х, когда каждый пионер мечтал стать космонавтом. "Время первых" не вызовет такой же восторг, как настоящий полёт Леонова и Беляева полвека назад, но добротное развлечение и знакомство с историей родины гарантирует.

Дмитрий Лисовский, Kg-portal.ru

Теперь для того, чтобы узнать, как и при каких обстоятельствах состоялся выход первого человека в космос, достаточно посмотреть эту картину.

И дело не в деталях, которые были адаптированы под законы кинематографического повествования, а в эмоциональной вовлеченности в происходящее на экране.

Вячеслав Суриков, Эксперт

В этом фильме есть фантастический и очень страшный кульминационный блок сцен в открытом космосе, есть выдающиеся актерские работы и похвальная точность деталей. Это вообще неожиданно для русского кинопрома складное и по-настоящему захватывающее кино. Но главное — это едва ли не первый за долгие годы фильм, наследующий романтической традиции позднесоветского кино с его красивыми и достоверно положительными героями, нешуточными тяготами и искренней верой в будущее.

Ярослав Забалуев, Газета.ру