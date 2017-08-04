Соскучились по крутому агенту спецслужб? Время Джеймса Бонда пока не пришло, зато на этой неделе можно посмотреть на нового агента Ее Величества в исполнении сексапильной Шарлиз Терон, которая прыгает, дерется и стреляет, не снимая высоких шпилек.

"Взрывная блондинка" снята по мотивам комикса Энтони Джонстона "Самый холодный город" о противостоянии разведок в Берлине в годы холодной войны. Фильм снял режиссер и каскадер Дэвид Литч, ранее отличившийся "Джоном Уиком". Сама Шарлиз Терон не только исполняла трюки, но и спродюсировала этот кинопроект с самого начала. DELFI почитал отзывы критиков о фильме.

Из адаптации черно-белого комикса "Самый холодный город" получился весьма умный триллер.

Andrea Gronvall, Chicago Reader

"Взрывная блондинка" — это дикая, жесткая и необузданная гонка.

Tim Appelo, AARP Movies for Grownups

Рейтинг: 3/5

Действие во "Взрывной блондинке" на высочайшем уровне, а вот сюжет, который призван его связывать, и жизненно важный для любого шпионского фильма, – вышел крайне шатким.

David Sims, The Atlantic

Фильм – низкокалорийная сервировка самых простых удовольствий, но иногда именно такого и хочется.

Alison Willmore, BuzzFeed News

Может ли женщина побывать в шкуре Джеймса Бонда? Ха, - сказала Шарлиз Терон, сыграв невозмутимого секретного агента на своих патентованных красных шпильках в этом увлекательном триллере "шпион-против-шпиона".

Thelma Adams, New York Observer

Рейтинг: 3.5/4

Вы же не ходите на оперу, чтобы посмотреть танцы или на балет ради песен? Вот и не смотрите "Взрывную блондинку" ради чего бы то ни было, кроме крутой главной героини, ломающей кости и разбивающей физиономии в достойных уважения боевых сценах.

David Edelstein, New York Magazine/Vulture

Возможно, нет ничего удивительного в том, что режиссер выступил с чем-то, что поначалу кажется жесткой драмой, но затем перерождается в жесткий боевик. Но это немного разочаровывает. Тем не менее, в фильме есть, чем утешиться.

Matthew Lickona, San Diego Reader

Рейтинг: 2/5

"Взрывная блондинка" не точная копия "Джона Вика", но, несмотря на то, что фильм не так хорош, там все равно есть отличные элементы, помогающие спасти этот шпионский триллер.



Zachary Doiron, Film Inquiry

Я могу гарантировать вам как минимум один момент качественного восторга, который сделает весь этот фильм достойным просмотра.

Liam Maguren, Flicks.co.nz

Рейтинг: 3/5

Этому порочному, искаженному шпионскому фильму не хватает более мягких качеств фильмов о Джеймсе Бонде, сделанных для аудитории, которая принимает эвфемизмы старых фильмов о сексе и насилии.

Richard von Busack, MetroActive

В лучшем случае можно отметить крутые перестрелки и великолепие актеров класса "А", что заставит вас мечтать о возвращении агента в каком-то более дельном фильме.

Alan Jones, Radio Times

Рейтинг: 3/5

Пульсирующий шпионский триллер с сексом, отличной музыкой и тонной экшена. "Взрывная блондинка" обязана своим успехом способности Шарлиз Терон сыграть роль секретного агента с такой уверенностью и стилем.

Wenlei Ma, News.com.au

Рейтинг: 3.5/5