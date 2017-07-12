Уточняется, что Тарантино планирует собрать "звездную команду" актеров. Роли еще не утверждены, однако съемочная группа должна быть сформирована до Дня труда, который в США в 2017 году выпадет на 4 сентября.

В то же время источники рассказали Deadline, что режиссер встретился с австралийской актрисой из "Отряда самоубийц" Марго Робби и предложил ей роль Шэрон Тэйт.

Источники добавили, что главного героя, вероятно, сыграет Сэмюэл Л. Джексон. Роль детектива могут отдать Брэду Питту. В ленте также собираются задействовать актрису Дженнифер Лоуренс.

Variety отмечает, что в создании картины примут участие Харви и Боб Вайнштейны, продюсеры таких проектов, как "Клерки", "Криминальное чтиво", "Бесславные ублюдки", "Доказательство смерти" и "Мой парень — псих".

В фильмографии Тарантино девять фильмов (среди них — две части дилогии "Убить Билла"). Последняя на данный момент лента режиссера, "Омерзительная восьмерка", вышла в 2015 году.

Чарльз Мэнсон в 1969 году вместе с членами своей коммуны "Семья" ворвался в один из домов в Лос-Анджелесе и убил жену кинорежиссера Романа Полански актрису Шэрон Тэйт и четырех ее друзей. Кроме того, Мэнсона признали виновным еще в двух убийствах, хотя по некоторым данным их было больше; в настоящее время он отбывает пожизненный срок в калифорнийской тюрьме.