ТЕСТ DELFI. Селедка под шубой или “Цезарь”? Кто ты из новогодних салатов?

Foto: twitter.com/kimkardashian Приближаются новогодние праздники, и всех (ну, или хотя бы некоторых) волнует очень важный вопрос: каким новогодним салатом ты бы был в параллельном мире? Сегодня именно тот день, когда мы это узнаем!

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