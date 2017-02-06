Под видом русского инженера Олега Меньшова он внедряется в региональное подразделение крупной российской газодобывающей компании в городе Ноябрьск, чтобы получить секретную информацию о новейшей разработке российских ученых в области добычи газа. В идеальной подготовке шпиона есть только один пробел: он совершенно не понимает российский менталитет, что ставит под угрозу проведение всей операции.
В ходе своей миссии герой знакомится с простым, но только на первый взгляд, кубанским парнем по имени Валера и местной красавицей Мариной, к которой у него постепенно возникают чувства. Американскому шпиону придется разрываться между дружбой, любовью и своей миссией. И с каждым днем выбор будет становиться все сложнее…
В ролях: Леонид Бичевин, Артур Бесчастный, Евгения Брик, Юрий Стоянов, Питер Джейкобсон, Александр Ильин, Анастасия Дубровская, Андрей Бурковский и другие.