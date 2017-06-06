"Посмотрим, что получится. Все идет по плану, увидите, что выйдет из всего этого", - переводит Intermedia заявление актера в эфире американского телешоу.

Мистическую драму о вампирах-аристократах с Томом Крузом, Брэдом Питтом и Кирстен Данст снял ирландский режиссер Нил Джордан. При бюджете в 60 млн долларов картина собрала в мировом прокате более 220 млн долларов.

Бестселлер Энн Райс был первоначально написан в виде короткого рассказа. В 1973 году писательница переработала его в роман. Когда планировалась экранизация, создатели картины намеревались снять в главной роли Джонни Деппа.

Один из наиболее популярных телесериалов про вампиров, "От заката до рассвета", является авторемейком Роберта Родригеса, который лично переписал и переснял свой шедевр 1995 года.