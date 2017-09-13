Режиссер и сценарист оригинальных "Стражей галактики" и вышедшего в этом году сиквела Джеймс Ганн дал понять, что третью и заключительную часть франшизы поклонникам следует ожидать в 2020 году. Новый фильм будет посвящен еноту Ракете.

"Мы узнаем кое-что новое о Ракете, но его история будет немного отличаться от комиксов. Мы уже знаем, кто он такой и откуда пришел. Но в фильме мы подадим его историю более пугающей", - приводит слова Ганна The Hollywood Reporter.

В двух вышедших частях франшизы разумного и говорящего енота Ракету, специалиста по тактике и вооружениям, с помощью технологии захвата движения создал брат Джеймса Ганна Шон Ганн. В "Стражах галактики-2" циничный и ершистый Ракета переживает катарсис и переоценивает отношения к себе и друзьям.

Персонаж по имени Реактивный енот был создан Биллом Мантло и Китом Гиффеном для комиксов Marvel и увидел свет в 1976 году. Идея была навеяна авторам песней The Beatles - Rocky Racoon. По сюжету Ракета и его помощник Уолл Расс, говорящий морж, происходят с планеты Полусвет, заброшенной колонии для психически больных людей, где животных наделяют интеллектом и отправляют на защиту от внешних угроз. Он присоединился к команде Стражей Галактики по просьбе своего друга Звездного лорда. Именно Ракета возглавил Стражей после исчезновения Звездного Лорда.

Первая часть экранизации комиксов вышла в 2014 году и получила две номинации на "Оскар". Вторую часть выпустили в прокат весной 2017 года. Она оказалась финансово успешнее оригинальной картины. В обоих фильмах Ракету озвучил Брэдли Купер.