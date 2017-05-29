Третий сезон сериала "Фарго", возможно, станет заключительным, и создатели шоу больше не будут его продолжать. Такие выводы можно сделать из интервью руководителя канала FX Джона Ландграфа, сообщает NME.

Стартовавший 19 апреля новый сезон "Фарго", в котором Юэн Макгрегор исполняет роли сразу двух персонажей - братьев Эммита и Рэя, получил восторженные отзывы телекритиков.

"Фарго" - американский телесериал Ноя Хоули, снятый в жанре черной трагикомедии по мотивам одноименного фильма 1996 года братьев Итана и Джоэла Коэнов. Премьера первого сезона состоялась в апреле 2014 года на канале FX. Главные роли в нем исполнили Билли Боб Торнтон, Мартин Фримен, Эллисон Толман и Колин Хэнкс.

Премьера второго сезона прошла в октябре 2015 года. В главных ролях снялись Патрик Уилсон, Тед Денсон, Кирстен Данст, Джесси Племонс, Джин Смарт.

В интервью изданию The Hollywood Reporter Ландграф дал понять, что сюжетная линия, выстроенная в третьем сезоне, возможно, не продолжится, так как создатели сделали ее полностью законченной.

"Фарго" получил множество престижных наград, в том числе несколько премий "Эмми" как лучший мини-сериал и был отмечен наградами за лучшую режиссуру и подбор актеров, а также завоевал "Золотой глобус" как лучший мини-сериал.