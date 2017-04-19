Режиссер Алексей Учитель ответил на претензии депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской к его новому фильму "Матильда", еще не вышедшему на экраны. "Госпожа Поклонская пытается нас вовлечь в ненужную и бесполезную дискуссию, - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Учителя. - Выйдет фильм, все его посмотрят, и тогда только возможно его обсуждение".

"Честно говоря, я уже устал от войны госпожи Поклонской со мной и со всей съемочной группой фильма, - цитирует комментарий самого режиссера "Комсомольская правда". - Вместо того чтобы спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления. Когда оскорбляли лично меня, меня это не сильно задевало. Но когда теперь одну из величайших балерин мира, жену одного из великих князей да и просто женщину какие-то мужчины называют крысой, пишут о ее якобы кривых зубах и тому подобное, мне становится просто не по себе. Стыдно и горько, что такие люди в России могут называться экспертами. По-хорошему стоило бы им самим сделать экспертизу. Только психиатрическую".

"В их т. н. экспертном заключении упоминается слово "манипуляция", но, на мой взгляд, все эти действия и есть манипуляция людьми, которые не видели картину, - отметил Учитель. - Я знаю, что госпожа Поклонская присутствовала на оглашении Послания президента Федеральному собранию, она должна была услышать слова главы государства, что любой деятель искусства имеет право на свободу высказывания. Удивляет, что, зная о всей этой ситуации, молчит председатель Госдумы".

17 апреля Поклонская объявила, что направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением заказанной ею экспертизы "Матильды". Экс-прокурор Крыма сообщила, что эксперты полностью подтвердили доводы противников публичной демонстрации данного фильма, повествующего о якобы имевших место романтических отношениях последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Эксперты, как и сама Поклонская, увидели оскорбление чувств верующих в ленте, которую они еще не смотрели, и сочли недопустимым публичную демонстрацию этого фильма "в связи с высокой степенью провокативности и уничижения". По словам Поклонской, эти выводы являются достаточными и для того, чтобы картине не выдали прокатное удостоверение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам в этой связи, что "пытаться оценивать фильм, который не готов, по меньшей мере странно". Ранее Песков ясно дал понять, что Кремль не хочет становиться стороной в споре вокруг "Матильды", но при этом посоветовал противникам проката этой картины сперва посмотреть ее, когда она будет готова, а уже потом обмениваться мнениями с авторами фильма и с представителями Министерства культуры.

Адвокат режиссера Константин Добрынин в комментарии "Фонтанке" высказал мнение, что публикация данной экспертизы и направление ее генпрокурору не будет иметь никакого юридического значения, поскольку надзорное ведомство уже проводило проверку по "Матильде" и не увидело нарушений закона.