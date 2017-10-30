Молло впервые встретился с автором "Звездных войн" Джорджем Лукасом в 1975 году. Впоследствии Молло был принят на работу в качестве дизайнера костюмов и придумал образы Дарта Вейдера, Лею Органу, Хана Соло, Оби-Вана Кеноби и штурмовиков за три месяца.

По словам Молло, костюм Вейдера получился из рясы, мотоциклетного костюма, немецкого шлема и противогаза. За фильм 1977 года "Эпизод IV: Новая надежда" Молло получил Оскар за лучший дизайн костюмов.

Молло также работал с такими режиссерами, как Ридли Скотт, Хью Хадсон, передает SUN.