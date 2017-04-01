Данная десятка полезна тем, что не делит зрителей. И есть только один судья, который способен не согласиться с ней – это время. А пока - приятного просмотра. Ведь когда еще смотреть комедии, как не в День смеха.
- 1. "Типа крутые легавые" (2007): "Не знаю. Паб?"
- 2. "Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди" (2004): "Славные костюмы, господа"
- 3. "О чем говорят мужчины" (2010): "Кризис – это когда тебе ничего не хочется и ты начинаешь хотеть чего-то хотеть"
- 4. "Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня" (2005): "Мы стоим на пороге великого перелома"
- 5. "Амели" (2001): "Когда кто-то показывает пальцем на небо, только дурак смотрит на палец"
- 6. "Рататуй" (2007): "Еда – это бензин. Так что заткнись и жри!"
- 7. "Дикие истории" (2014): "Коррупция провоцирует насилие"
- 8. "SuperПерцы" (2007): "Ты что, шотландский секс-символ?"
- 9. "О Шмидте" (2002): "Хочу сказать тебе по поводу гнева. Тебе не должно быть стыдно"
- 10. "Плохие слова" (2013): "Чтобы вы знали, я пришел сюда не проигрывать. И не проиграю"