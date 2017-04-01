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Последние семнадцать лет были замечательным временем для комедий. От нелепых и похабных до хитрых и печальных. Понятно, что собранная здесь десятка лучших комедий 2000-х – дело условное. Допускаю, что кого-то могу этим списком расстроить. Найдутся и те, кто заявит, что нет ничего остроумнее Вуди Аллена и Уэса Андерсона, картин которых в этой десятке нет. Это как жаловаться на погоду. Хотя и на нее ухитряются жаловаться. Можно лишь пожать плечами и разойтись, потому что публика, как правило, делится на тех, кто хочет похохотать, и тех, кто хочет подумать.