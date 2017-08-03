Также в расследовании участвуют специалисты компании Mandiant, специализирующейся на информационной безопасности, которые в 2014 году занимались расследованием и ликвидацией последствий кибератаки на компанию Sony Pictures Entertainment, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на неназванные источники.

В частности, специалисты устанавливают размер ущерба, нанесенного взломщиками. По данным СМИ, он может в семь раз превышать ущерб, нанесенный во время атаки на Sony. Эксперты по кибербезопасности не исключают, что помимо эпизодов телешоу, взломщики могли похитить важную информацию - "электронные письма, финансовые документы, данные о сотрудниках и клиентах" HBO.

Тот факт, что к расследованию подключилось ФБР, специалисты называют показательным. "Скорее всего, это означает, что атака может иметь очень серьезные последствия для канала", - заявил бывший специальный агент секретной службы Эрик Расмуссен.

В ФБР и Mandiant ход расследования не комментируют. В HBO журналистам заявили, что признают факт взлома, но от дальнейших комментариев отказались.

По данным The Hollywood Reporter, атака на внутреннюю сеть кабельного канала произошла 27 июля. Источники издания считают, что она была хорошо скоординированной. При этом мотивы преступников до сих пор остаются неясны. Никакого требования о выкупе после кражи данных не последовало.

Спустя два дня после атаки, 29 июля, руководство HBO разослало сотрудникам оповещение о произошедшем взломе. Персоналу также были даны инструкции не открывать подозрительные письма, приходящие на электронную почту.

Извещение было сделано еще до того, как новость о взломе просочилась в прессу. По мнению экспертов, такая быстрая реакция является весьма похвальной, так как позволяет предотвратить повторные атаки. К примеру, в случае с Sony руководство выжидало почти две недели, прежде чем направить сотрудникам предупреждение. В течение всего этого времени студия подвергалась высокому риску нового взлома.