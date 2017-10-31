Ужасы в цене: 20 самых прибыльных хорроров

Кассовые сборы фильмов ужасов в США в этом году бьют все рекорды. По сообщению портала BoxOfficeMojо, в 2017 г. хоррор уже заработал $733 млн — это больше, чем когда-либо. Причем до конца года ожидается появление новой части культового блокбастера — "Пила-8".

Представляем 20 самых кассовых хорроров в истории

20. "Звонок" (2002 г.) — $249,3 млн

Foto: Vida Press

"Звонок"— американский фильм ужасов, ремейк одноименного японского фильма, снятый режиссером Гором Вербински.

В США фильм собрал $129 128 133, в остальном мире - $120 220 800, что в общей сложности составило $249 348 933.

Премьера фильма состоялась 2 октября 2002 г.

19. "Прочь" (2017 г.) — $252,4 млн

"Прочь" — американский детективный фильм ужасов режиссера Джордана Пила, ставший его дебютной кинолентой.

Сюжет построен вокруг межрасовой пары, посетившей таинственное имение родителей девушки. Главные роли исполнили Дэниел Калуя и Эллисон Уильямс.

Премьера в США состоялась 24 января 2017 г. на кинофестивале "Сандэнс", в кинотеатрах фильм вышел спустя месяц, 24 февраля.

18. "Таинственный лес" (2004 г.) — $256,6 млн

"Таинственный лес"— фильм 2004 г. режиссера М. Найта Шьямалана.

Кассовые сборы фильма в США составили $115 млн, а в остальных странах — $142,5 млн.

Фильм был номинирован на две премии: премия "Оскар" 2005 г. в номинации лучший саундтрек к фильму и номинация на премию MTV "Женский прорыв года" — Брайс Даллас Ховард.

17. "Проклятие Аннабель" (2014 г.) — $256,8 млн

Foto: Kadrs no filmas

"Проклятие Аннабель" — американский фильм ужасов режиссера Джона Р. Леонетти.

Спин-офф фильма "Заклятие" режиссера Джеймса Вана, который на этот раз выступил в качестве продюсера картины.

Премьера в США состоялась 3 октября 2014 г.

В 2017 г. состоялся выход продолжения — фильм "Проклятие Аннабель: Зарождение зла". В фильме показана история злого духа из фильма "Заклятие", вселившегося в куклу и называющего себя Аннабель

16. "Молчание ягнят" (1991 г.) — $272,7 млн

Foto: Kadrs no video

"Молчание ягнят"— американский триллер 1991 г. режиссера Джонатана Демми, снятый по мотивам одноименного романа Томаса Харриса о Ганнибале Лектере.

Постановка была удостоена пяти премий "Оскар", а также "Серебряного медведя" за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале.

Фильм стал третьим в истории, завоевавшим "Оскара" в пяти самых престижных номинациях.

15. "Что скрывает ложь" (2000 г.) — $291,4 млн

"Что скрывает ложь" — мистический триллер Роберта Земекиса.

Ученый и преподаватель Норман Спенсер с женой Клэр остаются в одиночестве после того, как их дочь Кейтлин покидает дом и отправляется в колледж.

Вскоре Клэр начинает казаться, что рассудок ее подводит: проливные дожди и звуки ссоры между новыми соседями настраивают ее на тревожный лад, а увидев, как сосед кладет в багажник машины свернутый ковер, она немедленно начинает думать о возможном преступлении

14. "Проклятие Аннабель: Зарождение зла" (2017 г.) — $292,5 млн

"Проклятие Аннабель: Зарождение зла" — американский фильм ужасов режиссера Дэвида Ф. Сандберга и сценариста Гэри Добермана, являющийся приквелом фильма "Проклятие Аннабель" и рассказывающий историю происхождения одержимой куклы Аннабель.

Главные роли исполнили Стефани Сигман, Талита Бейтман, Энтони Лапалья и Миранда Отто.

Премьера в США состоялась 11 августа 2017 г. Фильм получил в целом положительные отзывы от критиков, которые высоко оценили атмосферу и актерскую игру и посчитали его лучшим фильмом по сравнению с предшественником.

13. "Остров проклятых" (2010 г.) — $294,8 млн

"Остров проклятых" — американский детективный триллер режиссера Мартина Скорсезе по одноименному роману Денниса Лихэйна, вышедший 19 февраля 2010 г. в США.

Сценарная адаптация романа была произведена Лаэтой Калогридис. Это четвертая совместная работа режиссера Мартина Скорсезе и актера Леонардо Ди Каприо.

12. "Охотники за привидениями" (1984 г.) — $295,2 млн

"Охотники за привидениями" — американский фантастический фильм 1984 г., комедия режиссера Айвана Райтмана.

Картина стала лидером проката 1984 г. в США и получила преимущественно положительные отзывы критиков.

Премия BAFTA, номинации на премии "Оскар" и "Золотой глобус"

11. "Обитель зла: Жизнь после смерти" (2010 г.) — $300,22 млн

Foto: Vida Press

"Обитель зла 4: Жизнь после смерти" — четвертый фильм из серии "Обитель зла", снятый режиссером Полом У. С. Андерсоном.

Сценарий написал также Андерсон, который был сценаристом и продюсером предыдущих трех фильмов, а также режиссером самого первого из них.

10. "Ван Хельсинг" (2004 г.) — $300,25 млн

"Ван Хельсинг" — фильм американского режиссера Стивена Соммерса про вигиланта-истребителя монстров Ван Хельсинга.

Сюжет представляет собой смесь романов "Дракула", "Франкенштейн" и "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда".

Кроме того, чудовище Франкенштейна в фильме является положительным персонажем.

Главный герой — Гэбриэл Ван Хельсинг, охотник за нечистью.

Его фамилия взята из романа "Дракула" Брэма Стокера, где фигурировал персонаж Абрахам Ван Хельсинг, доктор-философ и мистик. Какова степень общественных отношений между Дракулой и Гэбриэлом, в фильме не раскрывается

9. "Заклятие" (2013 г.) — $318 млн

"Заклятие" — художественный фильм режиссера Джеймса Вана, вышедший на экраны в 2013 г.

Фильм основан на двух случаях из практики исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов: вступление основано на случае "одержимой" куклы Аннабель, основная часть фильма — на истории семьи Перон в 1971 г.

В главных ролях снялись Вера Фармига и Патрик Уилсон. Премьера в США состоялась 19 июля 2013 г., в России — 25 июля. Картина получила премию "Сатурн" за лучший фильм ужасов.

8. "Заклятие 2" (2016 г.) — $320,2 млн

"Заклятие 2" — фильм ужасов 2016 г. режиссера Джеймса Вана, сиквел фильма "Заклятие" 2013 г. Премьера в США состоялась 10 июня, в России — 16 июня.

Сюжет фильма частично основан на реальных событиях (так называемый "Энфилдский полтергейст"), но содержит массу отступлений от них.

Американские исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен по тайной просьбе церкви едут в северную часть Лондона — Энфилд, чтобы помочь матери-одиночке Пегги Ходжсон и ее дочери Джанет в борьбе со злым духом, который пытается прогнать их семью из дома.

В этом деле супругам помогает британский специалист Морис Гросс, который, вслед за полицией, одним из первых сталкивается с паранормальной активностью в доме Ходжсонов.

7. "Семь" (1995 г.) — $327.3 млн

Foto: Kadrs no filmas

"Семь" — американский триллер в стиле неонуар, снятый Дэвидом Финчером по сценарию Эндрю Кевина Уокера. Лента рассказывает о расследовании двумя детективами-напарниками серии убийств, которые связаны с семью смертными грехами. В главных ролях: Брэд Питт, Морган Фримен, Гвинет Пэлтроу и Кевин Спейси.

Несмотря на пессимизм продюсеров, которые считали, что сценарий слишком мрачен, и всячески пытались переделать концовку, фильм вышел в прокат практически без изменений 22 сентября 1995 г. и получил признание как зрителей ($327,3 млн в мировом прокате), так и рецензентов (на специализированных сайтах фильм имеет высокий рейтинг и находится на 22-м месте в списке 250 самых рейтинговых фильмов IMDb).

Кинокритики отмечали режиссерскую и операторскую работу, игру актеров, музыку к фильму. Фильм "Семь" и члены съемочной группы были также удостоены ряда престижных кинопремий

6. "Ганнибал" (2001 г.) — $351,6 млн

"Ганнибал" — криминальный триллер режиссера Ридли Скотта, вышедший на экраны в 2001 г., сиквел фильма 1991 г. "Молчание ягнят".

Снят по мотивам одноименного романа Томаса Харриса

5. "Знаки" (2002 г.) — $408,2 млн

Foto: Kadrs no filmas

"Знаки" — американский фантастический триллер с небольшими комедийными и драматическими элементами режиссера М. Найта Шьямалана 2002 г.

Премьера фильма состоялась 29 июля 2002 г. Кассовые сборы фильма в США составили $228 млн, в остальных странах — $180 млн.

4. "Изгоняющий дьявола" (1973 г.) — $441,3 млн

"Изгоняющий дьявола" — классический фильм ужасов 1973 г., снятый режиссером Уильямом Фридкином.

Экранизация произведения Уильяма Питера Блэтти.

Техническим консультантом фильма выступил священник Джон Никола — автор монографии "Одержимость дьяволом и экзорцизм".

Фильм был номинирован на десять премий "Оскар", включая за лучший фильм года, и получил две из них.

На протяжении многих лет фильм находился в списке 250 лучших фильмов в истории по версии IMDb.

3. "Челюсти" (1975 г.) — $470,6 млн

"Челюсти" — триллер режиссера Стивена Спилберга, экранизация одноименного произведения Питера Бенчли.

По сюжету гигантская акула-людоед нападает на отдыхающих на острове Эмити, вымышленном курортном городе Новой Англии, что побуждает местного шефа полиции поймать ее с помощью океанолога и профессионального охотника на акул.

В фильме снимались: Рой Шайдер, в роли шефа полиции Мартина Броуди; Роберт Шоу, в роли охотника на акул Куинта; Ричард Дрейфусс, в роли океанолога Мэтта Хупера; Мюррэй Хэмилтон, в роли Ларри Вона, мэра острова Эмити; и Лоррэйн Гари, в роли Эллен, жены Броуди.

Сценарий фильма приписывают как Бенчли, написавшему первые варианты сценария, так и актеру-писателю Карлу Готтлибу, который переписывал сценарий во время съемочного периода.

2. "Оно" (2017 г.) — $653,9 млн

"Оно" — американский драматический фильм ужасов, снятый режиссером Энди Мускетти по одноименному роману Стивена Кинга.

Фильм основан на первой части книги "Оно — Клуб неудачников".

Эта часть рассказывает о семерых детях, которых терроризирует неизвестное существо, черпающее силу из страха, ненависти и разочарования.

Дата выхода фильма в США — 8 сентября 2017 г. Фильм имел настолько грандиозный кассовый успех, что студия немедленно начала снимать сиквел.

1. "Шестое чувство" (1999 г.) — $672,8 млн

Foto: Kadrs no filmas

"Шестое чувство" — мистический фильм американского режиссера М. Найт Шьямалана, вышедший в прокат 6 августа 1999 г. (в день рождения режиссера).

В 2000 г. фильм стал самым востребованным среди любителей домашнего видео (около 80 млн зрителей). Картина заняла 68-е место в списке 500 лучших фильмов ужасов по мнению пользователей сайта IMDb.