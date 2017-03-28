"Филфак" — это история про трех друзей, которые оказываются в девичьем царстве — на филологическом факультете. Сериал стартует 10 апреля в эфире телеканала ТНТ.

Главный герой Миша Соломонов — наивен, романтичен и отзывчив, он пишет стихи, не умеет говорить нет и безнадежно влюблен в однокурсницу Лену. Его лучшие друзья — угрюмый ботаник Рома Бабин, которому не интересен противоположный пол и чье главное увлечение — онлайн-игра, и его полная противоположность, безрезультатно мечтающий о сексе остряк Женя Морозов, чья нелепая внешность и своеобразный юмор никак не помогают ему завоевать расположение девушек. Соперник Миши — бывший парень Лены с факультета физкультуры Боря, который из всей литературы признает только "Спорт-Экспресс".

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За юмор в этой истории также будет отвечать преподаватель русской литературы Валерий Гудков (Ефим Шифрин), высокомерный, желчный тип, который презирает студентов, но не может не заразиться от них духом беспокойной юности — и отчаянно пытается вернуть бывшую студентку, а ныне преподавательницу филфака Веру Фомину (Виолетта Давыдовская), с которой у него уже был роман 10 лет назад. И в которую без памяти влюбится второкурсник Женя Морозов…

Foto: Publicitātes foto

Сериал впитал в себя многое от своих предшественников - "Физрука", "Универа", "Реальных пацанов" и "Ольги".