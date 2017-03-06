Создатели мультфильма расскажут историю о тореадоре, теряющем работу. Российский президент в картине выступит в роли человека, который хочет стать главным участником корриды. "Сейчас мы делаем куклу, изображающую Путина. Он будет одет в костюм тореадора, который ему велик", - с улыбкой рассказала Лиллквист.

Проект с политическим подтекстом финские мультипликаторы придумали вместе с каталонскими художниками. Как пояснила Лиллквист, сюжет был взят за основу, так как, во-первых, испанцы неоднозначно относятся к виллам, которыми владеют россияне в их стране, и активно обсуждают этот факт между собой. Вторая неоднозначная тема, интерес к которой велик в Испании, - введенный пять лет назад в Каталонии запрет на корриду.

Катариина Лиллквист, ранее занимавшаяся политическими историями, связанными с войной, считает новый мультфильм интересным и юмористичным проектом. Режиссер и художник Юхо Юнтунен также собирается издать книгу комиксов с таким же сюжетом.

Напомним, Владимир Путин уже не первый раз становится героем комиксов и мультфильмов. Так, в 2010 году был снят российский мультфильм из серии "Мульт личности", показавший в карикатурном виде премьер-министра Путина и занимавшего тогда пост президента Дмитрия Медведева поющими куплеты. Год спустя Путин на пару со своим "нанопомощником" Медведевым стал супергероем в саркастичном комиксе, появившемся в российском интернете.