Программный директор сериала Кэйси Блойс, работающий в HBO, рассказал, что в настоящее время главным является выпуск седьмого сезона и написание сценария и выход восьмого сезона.

Он подчеркнул, что уровень, который поставили перед собой шоураннеры сериала, очень высокий, поэтому они надеются на хотя бы один проект в виде приквела.

Блойс также отметил, что благодаря Джорджу Мартину, автору романов, по которым и снят сериал, есть огромный простор для сюжета приквелов.

"Джордж создал целую вселенную... У него есть все эти истории, которые он придумал, и это одна из причин, почему книги так хороши", — добавил программный директор.

При этом он пояснил, что в настоящее время нельзя точно сказать, когда выйдет финальный сезон. Рассматриваются варианты как в 2018-м, так и в 2019 году, все зависит от того, насколько быстро будет закончен сценарий.