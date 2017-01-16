Программный директор американского телеканала HBO Кейси Блойс заявил, что создатели "Игры престолов" не будут использовать знакомых зрителям персонажей в спин-оффе сериала. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

Блойс отметил, что в новом проекте покажут предысторию оригинального сюжета.

Представитель HBO также рассказал, что телеканал до сих пор не определился с продолжительностью финального восьмого сезона "Игры престолов". "Они до сих пор решают, как оформить новые эпизоды. Я возьму столько серий, сколько они захотят сделать", — подчеркнул Блойс.

Ранее в январе британский актер Лиам Каннингем, исполняющий в проекте роль Давоса Сиворта, заявил, что съемки последнего сезона "Игры престолов" начнутся в сентябре 2017 года. Он уточнил, что финал сериала, который появится на экранах в 2018-м, будет состоять из шести эпизодов.

"Игра престолов" — американский фэнтези-сериал, который выходит с 2011 года на канале HBO. На счету шоу десять номинаций на премию "Эмми". Его литературной основой стала серия книг американского фантаста Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".