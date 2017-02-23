Осенью в латвийском телеэфире появится популярное шоу X Factor, успешно выходящее во многих странах мира.

Шоу будет выходить на телеканале TV3, пишет DELFI Izklaide. Своя версия уже есть у литовского подразделения TV3, и она, по словам представителей телеканала, себя отлично зарекомендовала.

В разных странах участие в шоу стало большим прорывом для многих музыкантов, таких как One Direction и Джеймс Артур.

Уже весной в крупных городах Латвии начнутся региональные отборы, чтобы к осени лучшие из лучших появились на телеэкранах. Об условиях отбора и составе жюри информация появится позднее.

The X Factor — британское телевизионное музыкальное шоу талантов, созданное в сентябре 2004 года продюсером Саймоном Коуэллом.