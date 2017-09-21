Американский стриминговый сервис Netflix снял с эфира эпизод детского мультсериала "Пчелка Майя: Новые приключения", в котором зрители обнаружили граффити, изображающее мужской половой орган, сообщает портал CBR.

Рисунок пениса размещен внутри полого ствола лежащего на земле дерева. Речь идет о 35-м эпизоде первого сезона анимационного сериала.

Представители компании никак не прокомментировали снятие серии с эфира.

18 сентября газета Mirror опубликовала видео, в котором одна из зрительниц демонстрирует сцену с граффити в мультфильме и выражает свое возмущение. "Это просто отвратительно. Почему мои дети должны на такое смотреть?" — сказала она.

Мультсериал "Пчелка Майя: Новые приключения" рассказывает о любознательной пчеле, которая с большим энтузиазмом исследует окружающий мир. Над проектом работают мультипликаторы из Франции и Германии.