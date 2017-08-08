В Японии в возрасте 88 лет умер актер Харуо Накадзима, получивший всемирную известность благодаря роли Годзиллы, сообщает агентство Kyodo. Причиной смерти артиста стала пневмония.

Харуо Накадзима родился в 1929 году в префектуре Ямагата. С середины 50-х годов прошлого века и до 1972 года он в рамках контракта с японской студией Toho снялся в 12 картинах про гигантского ящера.

В производстве фильмов тогда еще не использовалась компьютерная графика, и Накадзима вынужден был играть Годзиллу в специальном костюме. После Второй мировой войны в Японии не хватало резины, и костюм делали из тяжелых материалов. В результате вес облачения актера доходил до 100 килограммов, сообщает Strait Times.

В 2010 году Харуо Накадзима написал мемуары под названием "Моя жизнь в шкуре монстра", подробно рассказав о трудностях съемок, сообщает ТАСС. В ходе съемок актер неоднократно получал травмы. Так, однажды он в полной экипировке упал в бассейн с высоты 7 метров и лишь чудом остался жив.

Киностудия Toho выпустила первый фильм про Годзиллу в 1954 году. С тех пор о гигантском монстре было снято 30 картин. Только в Японии киноленты из этой серии посмотрели более 100 млн человек.

Накадзима снялся и во множестве других фильмов, в том числе в картине "Семь самураев" знаменитого японского режиссера Акиры Куросавы.