Звезды "Бонни и Клайда" Фэй Данауэй и Уоррен Битти, судя по всему, проигнорировали тот факт, что на карточке было указано имя актрисы Эммы Стоун из картины "Ла-Ла Ленд". Битти не стал называть лауреата, а передал конверт Данауэй, которая и объявила "Ла-Ла Ленд" лучшим фильмом.

По словам Киммела, Битти был в замешательстве, поэтому позволил Данауэй назвать победителя. "Другими словами, Клайд бросил Бонни под автобус", – пошутил шоумен.

Затем телеведущий рассказал, что на сцену вышли продюсеры "Ла-Ла Ленда" и начали произносить речи. "Я сижу среди зрителей, смотрю эти выступления. У меня есть план — закончить шоу из зала, рядом с Мэттом Дэймоном, который — будьте уверены, какое бы там ни было замешательство по поводу того, кто выиграл, — Мэтт Дэймон проиграл. Он был лузером. Он и есть лузер", – сообщил Киммел (у которого с артистом давнее шуточное противостояние).

Как сообщил шоумен, Дэймону послышалось, что объявлен не тот победитель, и тогда Киммел вспомнил, что он ведущий, и поднялся на сцену. Киммел подчеркнул, что ошибка не была розыгрышем и что продюсеры "Ла-Ла Ленда" повели себя очень тактично.

"Честно вам скажу, я стою там как идиот, чувствую себя неважно из-за этих парней, но еще и пытаюсь не засмеяться", – отметил Киммел в эфире своей программы. Он сообщил, что помог ему сидевший в первом ряду актер Дензел Вашингтон, который сказал подвести к микрофону режиссера "Лунного света" Барри Дженкинса.

После церемонии Киммел пообщался с Битти, поскольку ведущий – это еще и главный детектив, "шериф шоу". Оказалось, что конвертов с именем Стоун было два.

Со своей стороны Дэймон в шутку заявил, что не удивлен случившимся на "Оскаре", поскольку организаторы получили то, за что заплатили, наняв Киммела, пишет ET Online.