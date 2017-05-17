"Быть ведущим "Оскара" стало высшей точкой в моей карьере, и я благодарен Шерил Бун Айзекс (президенту Американской академии киноискусств, Дон Хадсон (исполнительному директору организации) и академии, что попросили меня вернуться к работе с двумя моими любимыми людьми — Майком Де Лукой и Дженнифер Тодд", — заявил Киммел.

Де Лука и Тодд снова займутся режиссурой и продюсированием шоу.

Церемония награждения премии "Оскар" состоялась в Лос-Анджелесе 26 февраля 2017 года. Мероприятие сопровождалось скандалом, когда объявлявшие лауреатов в категории "Лучший фильм" Уоррен Битти и Фэй Данауэй из-за неправильно выданного конверта назвали "Ла-Ла Ленд" вместо победившего "Лунного света".

"Если вы думаете, что мы облажались с концовкой в этом году, то подождите, пока не увидите, что мы подготовили для 90-й юбилейной церемонии!" — добавил комик.

90-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет 4 марта 2018 года.