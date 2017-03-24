"Мы вернулись в проект более взрослыми, со знаниями, которых у нас раньше не было", — отметила Шерилин Фенн, исполнившая в сериале роль Одри Хорн.
"Удивительно, что сериал возвращается. Я верю, что за это ответственны его поклонники, которые за это время никуда не исчезли. Надеюсь, им понравится то, что мы создали", — заявил Кайл Маклахлен, сыгравший главного героя "Твин Пикса" специального агента ФБР Дейла Купера.
Премьера третьего сезона состоится на канале Showtime 21 мая. Помимо актеров из предыдущих частей, в продолжении появятся Моника Беллуччи, Тим Рот, Наоми Уоттс, Джим Белуши, Аманда Сейфрид, Эшли Джадд.
"Твин Пикс" впервые транслировался на канале ABC в 1990-1991 годах. В центре сюжета — расследование специальным агентом ФБР Дейлом Купером убийства школьницы Лоры Палмер.