ВИДЕО: Дима Маликов стал пикапером в новом клипе с блогером Хованским

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Foto: RIA Novosti/Scanpix Российский певец и композитор Дима Маликов и популярный блогер Юрий Хованский опубликовали в Сети совместный клип, набравший за сутки более 3 миллионов просмотров. По сюжету ролика, Хованский просит Маликова помочь ему с девушкой, которая всегда ходит на свидания с мамой, и отвлечь ее родительницу.

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