Трек Say10 вошел в новый альбом Мэнсона Heaven Upside Down, релиз которого состоялся 6 октября. В сентябре музыкант выпустил клип на песню We Know Where You Fucking Live, в котором группа откровенно одетых монахинь с автоматами вламывается в дом и издевается над живущей в нем семьей.