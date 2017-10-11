ВИДЕО: Джонни Депп снялся в клипе Мэнсона с голыми женщинами

Foto: Kadrs no video Американский шок-рокер Мэрилин Мэнсон выпустил клип на трек Say10. В ролике снялся актер Джонни Депп — артист сидит на белом троне и обнимает голых женщин. Трек Say10 вошел в новый альбом Мэнсона Heaven Upside Down, релиз которого состоялся 6 октября. В сентябре музыкант выпустил клип на песню We Know Where You Fucking Live, в котором группа откровенно одетых монахинь с автоматами вламывается в дом и издевается над живущей в нем семьей.

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