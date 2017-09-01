В полутораминутном видео события "Игры престолов" перенесены в будущее. В кадр попадают небоскребы, самолеты, площадь Таргриенов в индустриальном городе, автомобильная трасса вдоль Стены, потомки Ланнистеров, Старков и других кланов, продолжающих борьбу за власть. Железный трон при этом покоится в музее. Создатели трейлера обещают, что проект под слоганом "Чем больше все изменяется, тем вернее все остается прежним" выйдет в 2019 году.

По некоторым данным, создателем ролика является Ян Бемерман, ведущий вечернего шоу на немецком телеканале. Он ненадолго появляется на экране в образе Белого ходока. Его творение посмотрели в YouTube более полумиллиона раз.