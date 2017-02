В свежем эпизоде популярного мультсериала запечатлены сидящие на трибунах две пары целующихся женщин, а также двое возлюбленных мужского пола. Несмотря на то, что это фоновые персонажи, внимание на которых не акцентируется, западные журналисты похвалили представителей Disney за смелость.

В 2014 году компании попробовала ввести лесбийскую пару в своем сериале "Держись, Чарли!" ("Good Luck Charlie"). Экспериментальный эпизод подвергся резкой критике со стороны консервативной общественной организации One Million Moms, что в итоге привело к закрытию проекта.

Впрочем, Disney не первая кинокомпания, которая начала показывать однополые пары детям. В июле 2016-го "ЛГБТ-эпизод" появился в мультфильме от Nickelodeon.

Time to make history indeed! First married gay couple on a Nickelodeon cartoon!https://t.co/CI5NPmd7JU