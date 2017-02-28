В свежей серии диснеевского мультсериала "Звездная принцесса и силы зла" (Star Vs. The Forces Of Evil) впервые показали несколько целующихся однополых пар. Это весьма смелый, если не сказать, революционный шаг для компании Disney, которая подверглась резкой критике за подобную сцену в 2014 году, сообщает Mashable.

В свежем эпизоде популярного мультсериала запечатлены сидящие на трибунах две пары целующихся женщин, а также двое возлюбленных мужского пола. Несмотря на то, что это фоновые персонажи, внимание на которых не акцентируется, западные журналисты похвалили представителей Disney за смелость.

В 2014 году компании попробовала ввести лесбийскую пару в своем сериале "Держись, Чарли!" ("Good Luck Charlie"). Экспериментальный эпизод подвергся резкой критике со стороны консервативной общественной организации One Million Moms, что в итоге привело к закрытию проекта.

Впрочем, Disney не первая кинокомпания, которая начала показывать однополые пары детям. В июле 2016-го "ЛГБТ-эпизод" появился в мультфильме от Nickelodeon.

Time to make history indeed! First married gay couple on a Nickelodeon cartoon!https://t.co/CI5NPmd7JU — juno 🐓 (@harryetIouis) July 16, 2016



