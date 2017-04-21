Клип снят в черно-белой гамме. Известно, что песня войдет в одноименный альбом Ланы Дель Рей, дата релиза которого пока неизвестна.
ВИДЕО: Лана Дель Рей и The Weeknd выпустили клип на песню Lust For Life
Foto: Kadrs no video
Американская певица Лана Дель Рей обнародовала новый видеоклип на песню Lust For Life, записанную с канадским -музыкантом The Weeknd.
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