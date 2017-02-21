ВИДЕО: Лана Дель Рей выпустила клип на новый трек Love

Foto: Vida Press Американская певица Лана Дель Рей выпустила новый клип на композицию Love, которая вышла синглом незадолго до этого. В субботу, 18 февраля, в Лос-Анджелесе появились загадочные постеры с изображением исполнительницы. Многие фанаты решили, что таким образом Лана Дель Рей намекает на скорый выход нового альбома.

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