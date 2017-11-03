Латвийская группа The Blaster Bitz выпустила клип на новую песню Start to dance ("Танцуй, танцуй"), который состоит из видеоряда рижской хроники 70-80 годов.

"Музыка, если ее услышат люди, кому в 70-80 годы было немного за 20, обязательно вспомнят молодость. А современная молодежь может посмотреть исторические кадры, сопровождаемые ритмичной музыкой и приятным вокалом", - рассказывает художественный руководитель The Blaster Bitz Илья Дядюра.

Танцы на площади у памятника Свободы, вид на город с высоты птичьего полета, редкие автомобили на городских магистралях, юрмальский пляж – эти и многие другие исторические кадры собраны в клипе на песню "Танцуй, танцуй".

Авторы при записи музыкальной композиции использовали аналоговый синтезатор, гитару, африканский инструмент джембе, перкуссию, ударные и видавший виды электроорган "Hammond", звучание которых еще более добавляет песне винтажного лоска.