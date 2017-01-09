Литовский национальный телеканал LRT закрыл популярную развлекательную программу "Угадай мелодию" из-за показанного одной из участниц нацистского жеста.

Программа, которая вышла в эфир в конце прошлой недели, вызвала скандал не только в Литве, об инциденте сообщили и зарубежные СМИ. По мнению экспертов и зрителей, поступок актрисы Асты Баукуте, показавшей т.н. "зигу" (угадав мелодию, написанную литовским композитором-евреем, она выбросила руку в нацистском приветствии, а другую приложила к верхней части губ), неприемлем. Заместитель генерального директора LRT Римвидас Палецкис сообщил, что телепрограмма временно закрыта.

Сама виновница скандала ситуацию пока не комментирует.

При этом отмечается, что ведущие и другие участники телепередачи жест Баукуте проигнорировали. Сейчас руководство LRT выясняет, как и почему этот фрагмент попал в эфир, так как программа транслируется в записи.