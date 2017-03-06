Дата премьеры, как Рива рассказал Delfi Izklaide, выбрана неслучайно - это посвящение музыканта девушкам и женщинам к 8 марта. Главную роль роковой красавицы сыграла украинка Вера Алмазова, режиссер клипа - Дмитрий Манифест.