ВИДЕО: Маркус Рива посвятил женщинам клип к 8 марта

DELFI Showtime |





Foto: F64 В преддверии Международного женского дня латвийский певец Маркус Рива , который успешно работает также в России и Украине, выпустил клип на песню "Девушка с глянца". Дата премьеры, как Рива рассказал Delfi Izklaide, выбрана неслучайно - это посвящение музыканта девушкам и женщинам к 8 марта. Главную роль роковой красавицы сыграла украинка Вера Алмазова, режиссер клипа - Дмитрий Манифест.

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