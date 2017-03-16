ВИДЕО: Мультфильм "Маша и Медведь" снова поставил рекорд на YouTube

DELFI Showtime |





Foto: Kadrs no filmas Эпизод популярного российского сериала "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" вошел в список видеороликов, преодолевших отметку в 2 миллиарда просмотров на сервисе YouTube. Как отмечает компания "Анимаккорд", которая занимается производством сериала, серия мультфильма опередила даже клип Адель на песню Hello, заняв шестое место в рейтинге наиболее часто просматриваемых роликов на YouTube.

1 ПОДЕЛИЛИСЬ

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.