The great war is here. #GoTS7 premieres 7.16. pic.twitter.com/1Jna10kNuQ — Game Of Thrones (@GameOfThrones) March 9, 2017

7 марта стало известно, что в сети появились короткие клипы со сценами со съемочной площадки сериала. В одном ролике демонстрируется меч персонажа сериала — девы-воительницы Бриенны Тарт. Во втором видео показано, как актрисе Лине Хиди, исполняющей роль Серсеи Ланнистер, накладывают на лицо грим.

О том, что премьера седьмого сезона "Игры престолов" состоится в июле, сообщил ирландский актер Лиам Каннингем, исполняющий роль Давоса Сиворта 1 марта. При этом дату выхода первой серии он не уточнил. "Плохие новости в том, что выйдет только семь эпизодов, а съемки финального сезона начнутся в сентябре", — добавил актер.

Фэнтези-сериал "Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. На счету шоу 10 номинаций на премию "Эмми". Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени".