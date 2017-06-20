В клипе можно увидеть кадры, снятые на посвященной сериалу выставке в Мадриде, где посетителям дают возможность посидеть на железном троне и "пообщаться" с персонажами. Например, с Ходором, Королем Ночи и Арьей Старк, которая требует пообещать не рассказывать никому, что они видели. Также ролик показывает некоторые моменты съемок седьмого сезона, который выйдет в эфир 16 июля.