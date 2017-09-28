В видео режиссер ленты, Виктор Гинзбург (уже экранизировавший книгу Пелевина "Generation П"), рассказывает о пробах: "Я долгое время искал главного злодея своего нового фильма, и вот, наконец, я его нашел. Хочу его представить". После этого человек рядом с ним снимает маску, и им оказывается Оксимирон. Он сыграет Митру.