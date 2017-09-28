В видео режиссер ленты, Виктор Гинзбург (уже экранизировавший книгу Пелевина "Generation П"), рассказывает о пробах: "Я долгое время искал главного злодея своего нового фильма, и вот, наконец, я его нашел. Хочу его представить". После этого человек рядом с ним снимает маску, и им оказывается Оксимирон. Он сыграет Митру.
ВИДЕО: Оксимирон сыграет главного злодея в экранизации Пелевина
Foto: Kadrs no video
Рэпер Оксимирон исполнит одну из ролей в фильме Empire V по одноименному роману Виктора Пелевина. Анонс кинокартины опубликован на YouTube-канале исполнителя.
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